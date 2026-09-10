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Hermosillo, Sonora. - La definición de quien encabezará la Coordinación Estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Sonora rumbo a las elecciones de 2027 se realizará mediante una encuesta a mil 200 hogares, informó la dirigente estatal del partido, Judith Armenta Cota.
La presidenta de Morena en Sonora precisó que el ejercicio estadístico estará dirigido a población abierta y no exclusivamente a militantes del partido, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de 2.5 por ciento.
Armenta Cota sostuvo que la metodología permitirá conocer la percepción ciudadana sobre los seis perfiles que participan en el proceso interno y manifestó su confianza en que los resultados reflejen de manera fiel la opinión de los sonorenses.
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Los aspirantes registrados son
- Célida López
- Lorenia Valles
- Froylán Gámez
- María Dolores del Río
- Javier Lamarque
- Omar del Valle.
La dirigente estatal destacó la participación de los seis contendientes y reconoció la trayectoria política de quienes buscan encabezar los trabajos de Morena con miras al proceso electoral de 2027.
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“Tenemos seis aspirantes de una altura política notable. Hemos visto campañas muy creativas, muy ingeniosas y, sobre todo, un contacto con todos los sectores de la población, que es justamente lo que busca nuestro movimiento”, afirmó.
Señaló que durante el proceso interno los aspirantes han realizado actividades para acercarse a diferentes sectores de la sociedad, como parte de la estrategia territorial que busca fortalecer el partido en Sonora.
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La encuesta será el mecanismo mediante el cual Morena determinará quién asumirá la coordinación estatal, en un proceso que se desarrolla previo a la definición de candidaturas para la elección de 2027.
En otro tema, y a unos días de la presentación del Quinto Informe de Gobierno de Alfonso Durazo Montaño, Armenta Cota defendió los resultados de la administración estatal y consideró que existe una valoración positiva sobre el proyecto de transformación impulsado durante los últimos cinco años.
La dirigente morenista afirmó que el gobierno estatal ha demostrado, desde su perspectiva, que es posible gobernar de manera distinta y colocar como prioridad la atención de las necesidades de las familias sonorenses.
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