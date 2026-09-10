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El Metrobús informó que, con motivo de las fiestas patrias, el próximo martes 15 de septiembre extenderá su horario de servicio, por lo que las salidas de algunas rutas se realizarán hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles 16 de septiembre.
En redes sociales, el Metrobús difundió que la ampliación del servicio aplicará en las líneas 1, 2 y 5, así como en tramos específicos de las líneas 3 y 7, para facilitar los traslados este 15 de septiembre.
En la Línea 1, las últimas salidas serán a las 01:00 horas del 16 de septiembre de El Caminero a Indios Verdes; mientras que en la Línea 2, el servicio extendido será entre Tacubaya y Tepalcates.
Para la Línea 5, las últimas salidas contempladas serán entre Preparatoria 1 y Río de los Remedios.
En tanto, los usuarios de las líneas 3 y 7 tendrán otro esquema.
La última salida de la Línea 3 será desde Pueblo Santa Cruz Atoyac, con dirección a Tenayuca.
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Para la Línea 7, la última salida será desde La Diana, con dirección a Indios Verdes.
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JACL/cr
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