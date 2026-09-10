Metrópoli | 10-09-26 | 16:17 | Actualizada | 10-09-26 | 16:47 |

El informó que, con motivo de las fiestas patrias, el próximo martes 15 de septiembre , por lo que las salidas de algunas rutas se realizarán hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles 16 de septiembre.

En redes sociales, el Metrobús difundió que la aplicará en las líneas 1, 2 y 5, así como en tramos específicos de las líneas 3 y 7, para facilitar los traslados este .

En la Línea 1, las últimas salidas serán a las 01:00 horas del 16 de septiembre de El Caminero a Indios Verdes; mientras que en la Línea 2, el servicio extendido será entre Tacubaya y Tepalcates.

Para la Línea 5, las últimas salidas contempladas serán entre Preparatoria 1 y Río de los Remedios.

En tanto, los usuarios de las líneas 3 y 7 tendrán otro esquema.

La última salida de la Línea 3 será desde Pueblo Santa Cruz Atoyac, con dirección a Tenayuca.

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Para la Línea 7, la última salida será desde La Diana, con dirección a Indios Verdes.

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JACL/cr

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