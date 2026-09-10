Estados | 10-09-26 | 15:30 |

Cuernavaca, Mor. - De 2025 a 2026 la incidencia delictiva en adolescentes pasó de y de 91 a 111 delitos. El número de muchachos en la comisión de una conducta antisocial también creció de 69 a 87, así como el consumo de marihuana y cristal.

Narcomenudeo, portación de arma, homicidio calificado y feminicidio, fueron las conductas antisociales que crecieron en el último año, refiere el informe de la magistrada del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes de Morelos, .

La comparativa de los meses de enero a julio de 2025 con el mismo período de 2026 arroja la permanencia de conductas antisociales como abuso sexual, violación y extorsión.

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Los municipios donde se cometieron el mayor número de ilícitos fueron en:

  • Cuautla
  • Zacatepec
  • Yautepec
  • Temixco
  • Cuernavaca
  • Tlaltizapán
  • Jojutla
  • Yecapixtla.

El informe de actividades, correspondiente al periodo 2025-2026, fue entregado al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Isaac Pimentel Mejía, en cuyo encuentro el legislador reconoció el trabajo realizado por el Tribunal y destacó la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar una justicia especializada, sensible y respetuosa de los derechos de las y los adolescentes.

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Pimentel refrendó la disposición del Poder Legislativo para mantener una relación institucional de , siempre dentro del ámbito de las atribuciones que corresponden a cada órgano.

dmrr/cr

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