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Cuernavaca, Mor. - De 2025 a 2026 la incidencia delictiva en adolescentes pasó de 57 a 72 expedientes y de 91 a 111 delitos. El número de muchachos en la comisión de una conducta antisocial también creció de 69 a 87, así como el consumo de marihuana y cristal.
Narcomenudeo, portación de arma, homicidio calificado y feminicidio, fueron las conductas antisociales que crecieron en el último año, refiere el informe de la magistrada del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes de Morelos, Adriana Pineda Fernández.
La comparativa de los meses de enero a julio de 2025 con el mismo período de 2026 arroja la permanencia de conductas antisociales como abuso sexual, violación y extorsión.
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Los municipios donde se cometieron el mayor número de ilícitos fueron en:
- Cuautla
- Zacatepec
- Yautepec
- Temixco
- Cuernavaca
- Tlaltizapán
- Jojutla
- Yecapixtla.
El informe de actividades, correspondiente al periodo 2025-2026, fue entregado al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Isaac Pimentel Mejía, en cuyo encuentro el legislador reconoció el trabajo realizado por el Tribunal y destacó la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar una justicia especializada, sensible y respetuosa de los derechos de las y los adolescentes.
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Pimentel refrendó la disposición del Poder Legislativo para mantener una relación institucional de diálogo y colaboración, siempre dentro del ámbito de las atribuciones que corresponden a cada órgano.
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dmrr/cr
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