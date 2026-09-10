Durante la tarde del pasado miércoles, el creador de contenido y streamer salvadoreño Fernanfloo protagonizó un tierno momento en internet que acumuló rápidamente más de medio millón de visualizaciones.

Mientras realizaba una transmisión en vivo para sus plataformas digitales, la rutina del creador se vio interrumpida por la aparición imprevista de su pequeño hijo, Leo Valentín, quien nació a finales de 2025 fruto de su relación con su esposa Sofía.

Fernanfloo sorprende con peculiar nombre de su bebé. Foto: Captura de Pantalla.

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¿Qué sucedió durante la aparición de Leo en la transmisión?

La escena transcurrió mientras el generador de material audiovisual grababa contenido para sus canales oficiales. En la grabación se observa al menor desplazándose por el suelo hasta ubicarse cerca del encuadre de la cámara.

Al percatarse de la presencia del niño, el creador de contenido interactuó con él frente a los espectadores comentando: "Ay, Chuty. ¿Estás viendo cómo graba papá? Creo que no se alcanza a ver ".

Posteriormente, solicitó la interacción de la audiencia en el chat en vivo diciendo: "Leo, por favor, todos vamos a dar un pulgar arriba si Leo accede a cámara". Antes de concluir la breve interrupción, bromeó sobre la figura del infante llamándolo "Godzilla" y señalando que debía regresar al cuidado de su madre: "Vaya, se tiene que ir con su mamita. Bueno, luego de esos pequeños comerciales, ¡seguimos!".

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Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

La reacción de la audiencia en redes sociales y consejos para la higiene infantil

La aparición de Leo Valentín desató interacciones en diversas plataformas digitales, donde la comunidad de seguidores celebró la faceta familiar del streamer. Los usuarios expresaron nostalgia mediante emoticonos y mensajes referentes al crecimiento del infante, al cual apodaron afectuosamente en los comentarios como "mini crack" o "Baby Flow".

Entre las reacciones surgidas en la publicación, algunos usuarios señalaron la importancia de mantener la limpieza en el entorno donde gatean los lactantes, pues el contacto frecuente de las manos con el suelo exige medidas higiénicas para prevenir infecciones.

La tierna aparición a gatas de Leo, el hijo de Fernanfloo, en su último vídeo. ❤️



“Leo, por favor. Lo van a multar por exceso de belleza, usted.” pic.twitter.com/OU3KJshtDQ — Terreno Viral (@terrenoviral) September 9, 2026

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