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Desde Jalisco, familiares de Laura Lorena Barrera viajaron hasta Iztapalapa para colocar una lona y flores en el lugar donde perdió la vida en la curva del Puente de la Concordia hace un año.
“No la olvidamos, Jalisco no se olvida de ella. Hasta donde ella esté y, si Dios le da permiso de voltear, que vea que sus hijas están bien”, expresó Karen Belmont, su prima.
Laura tenía 21 años, era madre de dos pequeñas y decidió venirse a radicar a la Ciudad de México y vivió en la llamada zona cero en Iztapalapa, donde perdió la vida luego que el fuego de la explosión la alcanzara.
Karen Belmont recordó que durante semanas la familia permaneció sin saber qué había ocurrido con ella. Su cuerpo no pudo ser identificado de inmediato; la localizaron por la fotografía que se difundió del tatuaje del corazón con la rosa.
“Ella vivía justamente aquí, en este lugar, cuando pasó la explosión. Pedíamos que no se fuera del estado. Llegó, me acuerdo, muy temprano; su mamá le decía que no se fuera”, rememoró.
Este jueves, frente al memorial, sus familiares colocaron flores y una lona para decirle que no la olvidan.
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JACL/cr
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