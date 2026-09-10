Desde Jalisco, familiares de Laura Lorena Barrera viajaron hasta Iztapalapa para colocar una lona y flores en el lugar donde perdió la vida en la curva del Puente de la Concordia hace un año.

“No la olvidamos, Jalisco no se olvida de ella. Hasta donde ella esté y, si Dios le da permiso de voltear, que vea que sus hijas están bien”, expresó Karen Belmont, su prima.

Laura tenía 21 años, era madre de dos pequeñas y decidió venirse a radicar a la Ciudad de México y vivió en la llamada zona cero en Iztapalapa, donde perdió la vida luego que el fuego de la explosión la alcanzara.

Laura era de Jalisco, tenía 21 años, era madre de dos pequeñas, se mudó a Iztapalapa, donde perdió la vida. 10/09/2026. | Foto: Juan Carlos WIlliams.

Karen Belmont recordó que durante semanas la familia permaneció sin saber qué había ocurrido con ella. Su cuerpo no pudo ser identificado de inmediato; la localizaron por la fotografía que se difundió del tatuaje del corazón con la rosa.

“Ella vivía justamente aquí, en este lugar, cuando pasó la explosión. Pedíamos que no se fuera del estado. Llegó, me acuerdo, muy temprano; su mamá le decía que no se fuera”, rememoró.

Este jueves, frente al memorial, sus familiares colocaron flores y una lona para decirle que no la olvidan.

[Publicidad]

🔴 A un año de la explosión en el Puente de La Concordia, la historia de Laura sigue presente en el memorial.



Su familia viajó desde Jalisco para recordarla con flores y una lona. Laura tenía 21 años y era madre de dos niñas; su cuerpo fue identificado casi un mes después de la… pic.twitter.com/UHqckH79Pq — El Universal (@El_Universal_Mx) September 10, 2026

También te interesa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr