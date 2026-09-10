Metrópoli | 10-09-26 | 16:06 | Actualizada | 10-09-26 | 16:42 |

Desde Jalisco, familiares de Laura Lorena Barrera viajaron hasta para colocar una lona y flores en el lugar donde perdió la vida en la curva del hace un año.

“No la olvidamos, no se olvida de ella. Hasta donde ella esté y, si Dios le da permiso de voltear, que vea que sus hijas están bien”, expresó Karen Belmont, su prima.

Laura tenía 21 años, era madre de dos pequeñas y decidió venirse a radicar a la Ciudad de México y vivió en la llamada , donde perdió la vida luego que el fuego de la explosión la alcanzara.

Laura era de Jalisco, tenía 21 años, era madre de dos pequeñas, se mudó a Iztapalapa, donde perdió la vida. 10/09/2026. | Foto: Juan Carlos WIlliams.
Laura era de Jalisco, tenía 21 años, era madre de dos pequeñas, se mudó a Iztapalapa, donde perdió la vida. 10/09/2026. | Foto: Juan Carlos WIlliams.

Karen Belmont recordó que durante semanas la familia permaneció sin saber qué había ocurrido con ella. Su cuerpo no pudo ser identificado de inmediato; la localizaron por la fotografía que se difundió del tatuaje del corazón con la rosa.

“Ella vivía justamente aquí, en este lugar, cuando pasó la explosión. Pedíamos que no se fuera del estado. Llegó, me acuerdo, muy temprano; su mamá le decía que no se fuera”, rememoró.

Este jueves, frente al memorial, sus familiares colocaron flores y una lona para decirle que no la olvidan.

[Publicidad]

También te interesa

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]