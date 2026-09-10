El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para declarar el 11 de septiembre de cada año como el Día del Rocanrol Mexicano.

Al fundamentar este dictamen, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez subrayó que el rocanrol nos ha enseñado que la música puede ser identidad, libertad y resistencia, pero también puede ser un lugar de encuentro.

“Que esta fecha sirva para recordar nuestra historia, para reconocer a quienes la construyeron, para preservar nuestra memoria cultural y, sobre todo, para abrir espacios a quienes hoy están comenzando a escribir el siguiente capítulo”, aseveró.

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Precisó que se decidió que fuera el 11 de septiembre el Día del Rocanrol mexicano porque ese día, pero de 1971, comenzó el festival de Avándaro, que fue un parteaguas en la historia de la música y la cultura juvenil en México, pues hace 55 años 250 mil personas, en su mayoría jóvenes, acudieron a presenciar actuaciones de bandas legendarias como Three Souls in My Mind, Peace and Love, El Ritual, Los Dug Dug's, entre otros.

Se determinó que el 11 de septiembre se convirtiera en el Día del Rocanrol mexicano, ya que en esa fecha de 1971 se inició el festival de Avándaro. | Foto: Archivo/Especial.

Este festival fue un fenómeno sin precedentes: organizado originalmente como una carrera automovilística con presentaciones musicales, se transformó en el primer gran evento de rock masivo en México.

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Fue también un espacio espontáneo de libertad, donde la juventud mexicana expresó sus ideas, su estética y su rebeldía en un contexto marcado por el autoritarismo político, la represión y la censura derivada del movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco.

Al fundamentar su voto a favor, la diputada Elizabeth Mateos, promotora de esta reforma, destacó que Avándaro duró solo dos días, pero su eco lleva 55 años. Recordó que tras este festival se quiso estigmatizar al rocanrol, pero no pudieron.

La diputada destacó que el rock nació del barrio, la periferia, y dio origen a la contracultura. | Foto: Archivo/Victor Hugo Ortiz/EL UNIVERSAL.

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“Cuando les cerraron las puertas, el rock se fue al barrio, a crear los hoyos fonkis, a las tocadas callejeras, a la periferia, a las cocheras, a los tianguis, a las calles y ahí nació algo todavía más grande: una cultura que nadie pudo detener, se gestó un movimiento contracultural que aún prevalece, y por eso hoy no estamos declarando simplemente una fecha, estamos haciendo justicia a nuestra memoria musical”, indicó.

Desde tribuna, la legisladora compartió un mensaje de Alex Lora, fundador del Tri, quien no estuvo presente en la sesión, en donde le pide a las y los diputados aprobar este dictamen. Este mensaje concluyó con la frase célebre del rockero: “y qué viva el rocanrol”.

Al final, ante el alarido de los músicos presentes en el Congreso local, la propuesta fue avalada con 41 votos a favor.

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JACL/cr