La diputada local de Morena Leonor Gómez propuso castigar con cárcel el "noviazgo" entre personas adultas y niñas, niños y adolescentes.

Durante la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso de la Ciudad de México, la legisladora presentó una iniciativa al Código Penal local para equiparar al delito de corrupción de menores, e imponer de dos a cinco años de prisión a la persona mayor de edad que “aprovechándose de una relación de poder, autoridad, confianza o dependencia, o de una diferencia de edad notoria y desproporcionada, capte, induzca, procure, facilite o someta a una persona menor a mantener comunicación por cualquier medio físico o digital con fin sexual, sentimental, íntimo o la realización de actos similares a una relación de noviazgo”.

Desde tribuna, destacó que su propuesta busca prevenir abusos que afecten el desarrollo físico, psicológico y emocional de las personas menores de edad, particularmente cuando las conductas se presentan bajo la apariencia de vínculos afectivos o relaciones de noviazgo.

La propuesta busca prevenir abusos que afecten el desarrollo físico, psicológico y emocional de las personas menores de edad. | Ilustración: Dante de la Vega EL UNIVERSAL.

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La legisladora recordó el reciente caso de un profesor de secundaria del municipio de Ecatepec, quien confesó tener un vínculo afectivo con una alumna y que despertó las alarmas de toda la comunidad académica y padres de familia.

Resaltó que, en los últimos 10 años, de acuerdo con datos oficiales, las agresiones y los casos de violencia sexual contra menores de edad aumentaron hasta en mil 300%, lo cual muestra la gravedad y urgencia de atacar el tema desde todos los enfoques.

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La legisladora recordó el reciente caso de un profesor de secundaria en Ecatepec, que confesó tener un vínculo afectivo con una alumna. | Foto ilustrativa: Archivo / El Universal.

En este sentido, dijo, la Ciudad de México se encuentra a la vanguardia en la defensa de los derechos de las infancias y por ello resulta imperante atender el tema de los “noviazgos” con menores de edad y garantizar la formación y protección de las niñas, niños y adolescentes.

“Actualmente estamos enfrentando un problema silencioso, pero que deja graves secuelas en las infancias. Me refiero a las relaciones afectivas entre personas adultas y menores de 18 años que, al no estar prohibidas como tales, se normalizan y encubren dinámicas de manipulación, acoso y abuso sexual”, mencionó.

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Y añadió: “Si bien ya hay avances importantes, como la prohibición total del matrimonio infantil y adolescente a nivel federal, la figura del noviazgo entre un adulto y un menor sigue fuera del foco y crea un vacío legal dentro de la ley penal”.

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JACL/cr