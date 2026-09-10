Cuernavaca, Mor. - El “Plan Cuautla” arrojó sus primeros resultados sobre el combate a los delitos de extorsión y de alto impacto con 86 detenciones, 91 cateos, 36 órdenes de aprehensión cumplimentadas, 46 vinculaciones a proceso y seis sentencias, conforme a los alcances en investigación, procuración e impartición de justicia.

La estrategia comenzó el 30 de julio pasado por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras el repunte de los delitos de extorsión y de alto impacto, y la ejecución del Operativo Enjambre que arrojó la detención de un exalcalde y dos en funciones, por sus presuntos vínculos con la delincuencia.

En su primera evaluación, la Mesa especial de construcción de paz y seguridad “Cuautla”, informó que en materia de combate a la extorsión se ejecutaron 60, 28 detenciones en flagrancia y 18 vinculaciones a proceso. Además, se establecieron redes de protección de establecimientos 2 mil 336 unidades económicas integrados.

Lee también Muere tránsito arrollado durante obras de la Línea 6 del Metro en Apodaca; conductor involucrado resulta lesionado

En este grupo participan seis mercados públicos y la Central de abastos con 506 locatarios integrados.

En tareas de diagnóstico federal, la Mesa especial visitó 37 mil 515 casas de un total de 53 mil 269 que considera el municipio de Cuautla, donde fueron destacamentos mil 708 elementos de la Guardia Nacional, Defensa, Policía Municipal, SSPC, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado.

[Publicidad]

Las fuerzas castrenses, de acuerdo con el informe, realizaron 28 mil 231 operativos con 119 detenidos, aseguraron 23 motos, un arma corta, cuatro armas blancas, un arma artesanal, casquillos, metanfetamina, marihuana, cocaína, teléfonos celulares, básculas grameras y vehículos.

Los resultados del Plan Cuautla fueron presentados a la gobernadora Margarita González Saravia en la Unidad Deportiva “José María Morelos” en el municipio de Cuautla.

dmrr/cr