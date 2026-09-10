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LA PAZ, BCS. — Un joven de 25 años fue localizado sin vida y con visibles huellas de violencia en una brecha cercana a la comunidad de Cabo Pulmo, en el municipio de Los Cabos.
Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmaron que investigan el caso. Indicaron que tuvieron conocimiento del hallazgo la madrugada del miércoles.
Agentes de investigación ubicaron el cuerpo sin vida sobre una brecha de terracería del camino Cabo Pulmo-Los Frailes, aproximadamente a un kilómetro de la población.
Al llegar al sitio, corroboraron que el hombre no contaba con signos vitales y verificaron que presentaba huellas de violencia. La víctima fue identificada y tenía 25 años.
Peritos de la dependencia se encuentran realizando los estudios para establecer la causa de muerte.
La PGJE informó que continúan las entrevistas y diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer responsabilidades.
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