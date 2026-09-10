En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, la atención sobre la salud mental se consolida como una prioridad en el ámbito de la salud pública.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de suicidios en México se ubicó en 6.7 por cada 100 mil habitantes durante el año 2025, registrando un total de 8 mil 709 fallecimientos. El informe oficial detalla que el 79.9 % de los casos correspondió a hombres (tasa de 10.9) y el 20.1 % a mujeres (tasa de 2.6).

Comparte estas frases con una dedicatoria especial. Foto: Canva

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El grupo poblacional de 15 a 29 años de edad registra la incidencia más elevada del país, con una tasa de 10.2 casos por cada 100 mil habitantes (3 mil 318 muertes), posicionándose como la tercera causa de mortalidad en este sector.

A nivel territorial, entidades como Chihuahua (13.8), Yucatán (13.7) y Aguascalientes (12.0) presentaron las cifras más altas, mientras que Guerrero (2.0), Chiapas (3.8), Veracruz y Baja California (4.7) registraron los índices más bajos.

Estrategias clave para la intervención e identificación de riesgo

De acuerdo con el psicólogo clínico Axel Isaac Zepeda Bello, académico especializado en salud mental y prevención del suicidio, abordar el sufrimiento de las personas requiere de un acompañamiento libre de juicios donde se priorice la empatía y la contención emocional permanente.

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Para reducir los factores de vulnerabilidad en momentos de crisis, los especialistas recomiendan aplicar las siguientes acciones fundamentales en el entorno cercano:

Observación del comportamiento: Resulta fundamental monitorear las dinámicas cotidianas de familiares y amigos para detectar variaciones inusuales o repentinas en su conducta.

Resulta fundamental monitorear las dinámicas cotidianas de familiares y amigos para detectar variaciones inusuales o repentinas en su conducta. Involucramiento activo: Consultar periódicamente sobre el estado emocional de las personas cercanas y mantenerse al tanto de sus intereses promueve entornos de confianza.

Consultar periódicamente sobre el estado emocional de las personas cercanas y mantenerse al tanto de sus intereses promueve entornos de confianza. Validación del dolor: Es vital reconocer que el sufrimiento emocional es real e intenso sin considerar el suicidio como la única salida, ayudando a la persona a explorar alternativas de afrontamiento.

Es vital reconocer que el sufrimiento es real e intenso sin considerar el suicidio como la única salida, ayudando a la persona a explorar alternativas de afrontamiento. Identificación de señales de riesgo: Ante la presencia de autolesiones, tentativas previos, ideas persistentes o conductas de despedida , se debe priorizar la búsqueda de una evaluación profesional seria.

Ante la presencia de autolesiones, tentativas previos, ideas persistentes o conductas de , se debe priorizar la búsqueda de una evaluación profesional seria. Restricción de medios letales: Configurar un entorno seguro mediante el control de medicamentos, objetos punzocortantes y armas disminuye de forma considerable el riesgo de autolavado en situaciones de desesperanza.

Configurar un entorno seguro mediante el control de medicamentos, objetos punzocortantes y armas disminuye de forma considerable el riesgo de autolavado en situaciones de desesperanza. Estilo de vida saludable: Promover el descanso apropiado, la nutrición balanceada, el ocio y la actividad física contribuye a la regulación emocional y actúa como un factor protector.

Foto: Captura de pantalla en X.

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Diálogo abierto y protocolos institucionales para la contención

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y del National Institute of Mental Health (NIMH), dialogar directamente sobre los pensamientos de autolesión permite reducir la carga emocional en el afectado.

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La evidencia científica muestra que romper el silencio no incita a cometer el acto, sino que desmitifica el tabú y fomenta la búsqueda de alternativas terapéuticas.

Ante un escenario de vulnerabilidad, las guías internacionales y los organismos especializados destacan las siguientes medidas inmediatas para la prevención:

Comunicación abierta: Discutir el tema con franqueza ayuda a romper la estigmatización y abre canales de ayuda sinceros.

Discutir el tema con franqueza ayuda a romper la estigmatización y abre canales de ayuda sinceros. Preguntas directas: Abordar verbalmente las intenciones de autolesión de forma clara y respetuosa disminuye la intensidad del pensamiento suicida.

Abordar verbalmente las intenciones de autolesión de forma clara y respetuosa disminuye la intensidad del pensamiento suicida. Presencia y escucha activa: Brindar atención a las expresiones de la persona en riesgo sin emitir juicios permite comprender la magnitud de su malestar.

Brindar atención a las expresiones de la persona en riesgo sin emitir juicios permite comprender la magnitud de su malestar. Estrategias de seguridad: Establecer contacto con líneas telefónicas de emergencia (como la Línea de la Vida al 800 911 2000 o Locatel al 55 5658 1111) garantiza una orientación profesional e inmediata.

Establecer contacto con líneas telefónicas de emergencia (como la Línea de la Vida al 800 911 2000 o Locatel al 55 5658 1111) garantiza una orientación profesional e inmediata. Acompañamiento continuo: Mantener el seguimiento cercano y la comunicación permanente disminuye de forma sustancial la posibilidad de recurrencia en situaciones críticas.

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