Luego de la muerte del magnate Miguel Ángel Robles en un accidente aéreo, Zoé, su hija, regresa de Londres con el fin de liderar la empresa familiar que se ha quedado sin cabeza.

Este es el detonante que da inicio a “Colisión”, primera historia que HBO Max produce en México en formato de telenovela.

A lo largo de 39 capítulos, la producción, que se filmó en México y Reino Unido, narra la pugna entre madre e hija que se da a partir de que Belén, mamá de la heredera, ya ocupa el puesto de la presidencia bajo sus propias reglas y criterios.

Así inicia una guerra que no encuentra tregua.

Zoé se obsesiona con investigar las causas de la muerte de su padre y cumplir su voluntad de liderar el imperio, cuidar la fortuna y concentrar el poder.

La tensión entre ambas crece, generando que secretos del pasado regresen convertidos en poderosas armas.

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Belén además es el blanco de una investigación corporativa que revela una infidelidad.

“Colisión” fue grabada a lo largo de 14 semanas, en 165 locaciones y tiene en su elenco a Margarita Rosa de Francisco interpretando a Belén, a Macarena Achaga como Zoé y a Leonardo Daniel como Miguel Ángel.

También actúan Juan Pablo Castañeda, Diego Klein, Christian Vázquez, Armando Espitia y Mayra Sérbulo.

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Cada lunes se liberan cuatro episodios.

Dónde ver: HBO Max