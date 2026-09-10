Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Se tendrá que analizar la implementación del pase turístico que anunció el Gobierno del Estado de Nuevo León, para los automovilistas que ingresen a dicha entidad, señaló el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Al preguntarle sobre este tema, el mandatario tamaulipeco respondió: “Ah pos no sabía yo ¿Nos van a pedir pase para poder ir? ¡Pos está mal! ¿no?”.

Y agregó: “Y creo que habría que verlo, en ese sentido, de una condición constitucional, porque en nuestro país todos los mexicanos tenemos libre tránsito en toda la República Mexicana, entonces habrá que analizarlo porque no tengo yo el contexto completo de esta noticia”

En entrevistas por separado, diferentes alcaldes y el presidente del Congreso del Estado de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, rechazaron la medida por considerarla innecesaria y contraria al libre tránsito.

El diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas manifestó su desacuerdo con la posible implementación de un pase turístico para la circulación de automovilistas territorio de Nuevo León.

Afirmó que México es un país con libre tránsito, por lo que hizo un llamado a las autoridades de Nuevo León a reconsiderar esta medida.

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Prieto Herrera dijo que también son numerosos los neoleoneses que se trasladan a la zona sur de Tamaulipas y a los puentes internacionales, por lo que cuestionó, ¿qué ocurriría si otras entidades adoptaran una medida similar?

“Yo creo que tampoco les va a gustar a ellos que otros estados hagan lo mismo”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno, al referirse a la posibilidad de que Tamaulipas adopte una medida similar.

Añadió que, en caso de concretarse la medida, el Congreso de Tamaulipas analizará las acciones conducentes para expresar su desacuerdo, aunque precisó que primero se deberá conocer el anuncio y sus alcances.

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Por su parte, los alcaldes de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal , afirmó que las carreteras y ciudades del país deben mantenerse libres de restricciones que obliguen a realizar trámites para desplazarse

“Desde el momento en el que carreteras y las ciudades son libres, no se tiene que realizar un cobro turístico, estoy completamente en contra de esta y algunas otras medidas que se han tomado, esperemos que recapacite el gobierno de Nuevo León”, expresó.

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