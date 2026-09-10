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Este fin de semana, Joel Huiqui se estrena en el Clásico Joven ante un América que es líder del Apertura 2026 y llega como candidato a llevarse el triunfo, pero no les será fácil.
Las dos victorias al hilo han revitalizado al Cruz Azul y, aunque aún hay dudas al exterior, el estratega celeste apunta a la victoria ante las Águilas en uno de los clásicos más pasionales del país.
“Aquí lo importante es dentro del juego, dentro de la misma dinámica de la competencia: cómo puedes modificar, cómo puedes corregir y qué variantes tienes en la banda. Por ese sentido, yo estoy tranquilo, estoy contento con mi equipo, el equipo está listo para poder competir de la mejor manera y seguramente, si seguimos con el plan de partido, ganaremos”.
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A lo largo de las últimas semanas, Huiqui y su equipo han tenido la oportunidad de mejorar línea por línea para “corregir muchas cosas, sobre todo potencializar algunas que eran buenas” y, de esta forma, competirle a los azulcremas.
Un par de malos resultados pusieron en duda la opción del bicampeonato, por lo que el exfutbolista cementero es consciente de la magnitud del duelo y lo que podría significar una victoria para relanzar su candidatura.
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“Yo creo que estos partidos son para eso, para seguir demostrando que somos el equipo campeón y seguir demostrando que merecemos ser el bicampeón”, enfatizó.
Huiqui le prometió a la afición que verán un equipo “protagonista, donde sea que quiera tener la pelota, donde nulifique al rival con una estrategia y con un plan de partido”, pero de nada servirá si no cosechan los tres puntos.
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