Londres/Madrid.— Un ingeniero británico de Anthropic, que también ha trabajado en los pasados tres años para OpenAI —la creadora del popular ChatGPT— dimitió en las últimas horas porque dice que ambas compañías “no están actuando con responsabilidad” y están “jugando con nuestras vidas”.

Jacob Coxon, ingeniero de soft- ware al que los medios identifican como uno de los desarrolladores de GPT-4o y GPT-4.5, aunque sin responsabilidades ejecutivas, aseguró en un hilo de su cuenta de X que las personas que están tras el desarrollo exponencial de la IA “creen que podrá matarnos a todos al final de esta década”, porque “no hay otra actividad humana que suponga este nivel de amenaza”.

Para el ingeniero, de 27 años, se está subestimando el poder de la tecnología, pero los proyectos de IA “serán pronto sistemas sobrehumanos que podrán jaquear cualquier cosa, revolucionar todos los ámbitos y ganar verdadero poder y recursos”.

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“Ninguna de las dos empresas actúa de forma responsable. Están corriendo directamente hacia una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma y están jugando con nuestras vidas”, escribió. “En Anthropic comprenden bien lo que está en juego, pero están atrapados en una carrera por llegar primero (...) a pesar del riesgo”, afirmó Coxon.

No es el único. Evan Hubinger, investigador de Anthropic, dijo que “creemos con sinceridad que la IA podría matar a todos los humanos. Personalmente, pienso que es más de 10% dentro de la próxima década”. El mayor riesgo, señaló, es “la superinteligencia que surge del automejoramiento recursivo (...) que está ocurriendo más rápido de lo pensábamos”.

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Samuel Marks, líder de supervisión escalable en Anthropic, se sumó a las alertas: “Los desarrolladores de IA creen que su tecnología podría provocar la extinción de la humanidad [o consecuencias igualmente graves]. Esto podría suceder en los próximos años”. A su vez, Jakub Pachocki, principal científico de OpenAI, externó su preocupación por el hecho de que “nadie esté preparado para las consecuencias de un aumento rápido y sostenido de la inteligencia de las máquinas”.

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El propio Sam Altman, CEO de OpenAI, habló de la necesidad de poner un freno a la IA tras el ciberataque que lanzó de manera autónoma su IA.

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También ha advertido de lo que considera como los mayores riesgos en el desarrollo de IA: “Uno es la pérdida de control”, si la IA “se vuelve demasiado poderosa”, al grado de que no haya control humano. El otro es que una empresa, o una persona, centralice el poder de la IA.

A finales de julio, más de mil empleados de la industria, incluido el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidieron a Washington preparar un mecanismo de frenado.

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Congresistas piden regulación

Si bien para algunos los llamados de alerta son simple mercadotecnia, políticos estadounidenses pidieron prestar más atención a la IA. El senador Bernie Sanders repitió que presentará próximamente “un proyecto de ley para prohibir la superinteligencia y detener temporalmente el desarrollo de la IA”. El congresista demócrata por Texas Greg Casar, quien también está detrás de la normativa que propone Sanders, calificó la situación de “emergencia” e instó al Congreso a “celebrar audiencias y aprobar la propuesta” de ambos políticos.

Asimismo, Lori Trahan, congresista demócrata por Massachusetts, animó a sacar adelante su proyecto de Ley Frontier, presentado junto al republicano Jay Obernolte, que apuesta por una mayor supervisión de los modelos de IA.

El representante demócrata Don Beyer dijo que si bien se han dado debates sobre cómo responder ante los riesgos de la IA “y se están redactando iniciativas para abordar estos riesgos [yo mismo he presentado varias y estoy trabajando en otras], todo esto avanza demasiado lento”.

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Indicó que el Congreso necesita actuar con “urgencia” sobre la IA. “No hacer nada al respecto de la IA es inaceptable y peligroso. Como mínimo, deberíamos celebrar audiencias, obtener respuestas de las empresas involucradas sobre estos incidentes [los hackeos autónomos de las IA] y aprobar lo antes posible los proyectos de ley que ya están listos”.

No sólo los demócratas encendieron las alertas. El senador repubicano Ted Cruz afirmó que se requiere una legislación bipartidista para proteger al mundo de los “riesgos catastróficos” de la inteligencia artificial. “Esto da miedo, pero tampoco podemos esconder la cabeza bajo el ala y hacer como si la tecnología no existiera. Así que tenemos que establecer algunas medidas de control”, señaló. El año pasado, Cruz propuso una ley para tipificar como delito la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, incluidos los deepfakes y el “porno vengativo” generados por IA.

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En Reino Unido, el parlamentario Alistair Carns dijo que “es hora de hacer sonar la alarma”. Advirtió que en la competencia entre IAs, los ganadores son la gente que tiene acciones Anthropic u OpenAI, mientras “el resto de nosotros somos obligados a vivir con las consecuencias de lo que sea que estos sistemas nos hagan”.

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