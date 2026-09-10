La huella del futbolista mexicano en Europa ha encontrado uno de sus escenarios más importantes en Alemania. La Bundesliga se ha convertido en una puerta de crecimiento para varios jugadores nacionales, quienes no sólo lograron consolidarse en el balompié europeo, conquistaron títulos y dejaron una imagen positiva gracias a su talento, disciplina y capacidad de adaptación.

Entre esos nombres sobresale el de Marco Fabián, exseleccionado mexicano que vivió una de las etapas más destacadas de su carrera con el Eintracht Frankfurt. El volante formó parte del equipo que conquistó la Copa de Alemania en la temporada 2017-18, protagonizando una histórica victoria sobre el Bayern Munich y sumándose a la lista de tricolores que lograron triunfar en el futbol germano.

Con la experiencia de haber competido al máximo nivel en Europa, Fabián habló con EL UNIVERSAL Deportes de la estrecha relación que existe entre el futbol mexicano y el alemán, una conexión que —en su opinión— ha permitido que varios jugadores encuentren en la Bundesliga el escenario ideal para desarrollarse.

“Entre México y la Bundesliga existe una gran química. Los que hemos tenido la oportunidad de jugar allá, hemos dejado huella: Ricardo Osorio, Pável Pardo, Carlos Salcedo, Javier Chicharito Hernández, Andrés Guardado, Aarón Galindo y un servidor. Eso puede abrir la puerta para que, en el futuro, más futbolistas mexicanos lleguen a Alemania. En nuestro país, hay jugadores con la calidad suficiente para dar ese salto”, aseguró.

Marco, quien desea ver pronto a otro mexicano triunfando en Alemania, destacó que el perfil que actualmente buscan los clubes de la Bundesliga ha evolucionado y señaló que, además del aspecto físico, se valora cada vez más la calidad.

“Hoy, las cosas han cambiado. Antes, se hablaba mucho del aspecto físico y eso nos complicaba bastante las oportunidades, pero ahora los clubes también buscan futbolistas con talento y calidad técnica. Lo vimos en la Copa del Mundo con Gilberto Mora, quien creo que podría triunfar en la Bundesliga sin ningún problema. Al final, la calidad habla por sí sola y estoy convencido de que más jugadores mexicanos pueden llegar al futbol alemán”, sentenció.

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