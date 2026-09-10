Marco Fabián conoce como pocos el significado de vestir la camiseta de las Chivas. Formado en la cantera rojiblanca y protagonista de algunas de las etapas más importantes del club en los últimos años, el exvolante sigue de cerca el presente del Guadalajara, un equipo que ha recuperado protagonismo bajo la dirección técnica de Gabriel Milito y vuelve a ilusionar a su afición con la posibilidad de pelear por el título de la Liga MX.

Desde su perspectiva, el buen momento del Rebaño no es producto de la casualidad. Destacó el trabajo que ha realizado el estratega argentino y resaltó la calidad de los jóvenes que integran el plantel.

Para el exseleccionado mexicano, la mezcla de talento, identidad y confianza que existe actualmente en las Chivas permite soñar con una nueva conquista para la institución.

“Me ilusiono mucho. Chivas se ha caracterizado por tener jóvenes que dan la sorpresa. Tienen un proceso muy bueno desde el semestre pasado con Gabriel Milito. Hay jugadores con talento, como Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes nos hacen soñar con ver a Guadalajara campeón y, por qué no, con llevar a esos jóvenes a Europa”, mencionó.

Fabián, quien también defendió la camiseta del Cruz Azul, aprovechó la ocasión para felicitar a La Máquina por la obtención de su más reciente título de Liga. El exjugador destacó el trabajo realizado por la directiva, al considerar que ha logrado transmitir a los futbolistas la importancia y la responsabilidad que implica representar a una institución de esa magnitud.

“[Estoy] muy contento por el campeonato de Cruz Azul. El futbol es de momentos, y Joel Huiqui ha aprovechado la oportunidad. Los jugadores han sabido portar la camiseta y entender lo que representa esta institución. Ojalá que el equipo siga peleando por el título en cada torneo”, finalizó.

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