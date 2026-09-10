Líderes del sector público, empresarios, deportistas y artistas que conforman la lista de los 300 Líderes Mexicanos se reunieron para celebrar los 25 años de la elaboración de dicha relación de personas que sobresalen por el desempeño en su actividad.

El presidente de Líderes Mexicanos, Raúl Ferráez, dijo que una parte muy importante del liderazgo es la capacidad de transformar la realidad. Quizás, añadió, es importante para un líder que otros también puedan transformar, crear empresas y que estas sobrevivan a sus fundadores.

Además de que esas compañías debieran tener personas que tengan talento, que sepan construir instituciones y abrir espacios donde no los había.

Para un líder hay un elemento importante y es el ser una persona relevante, indicó.

Sin embargo, hay una condición incómoda para ser relevantes, hay que estar dispuesto a cambiar, y explicó que para seguir siendo relevante se debe tener algo que aportar a los problemas, los deseos y a las actividades que se tienen.

Ferráez dijo que antes ser influyente era muy distinto a lo que sucede ahora.

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Por ejemplo, expuso que hoy un joven de 19 años puede influir en otros desde su casa, es decir, puede estar sentado en la recámara de su casa en pants y probablemente sin haberse bañado. Esa persona puede tener más influencia que otras que han trabajado años por ello.

Sin lugar a dudas, “el poder cambió, la influencia cambió y el liderazgo cambió y hoy todos hemos cambiado”, pero hay que preguntarse quién está transformando la realidad.

Al celebrarse la comida número 20 con los líderes, Ferráez añadió que atrás de los 300 hay muchas familias que les ayudan a alcanzar el éxito.

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En su turno, el excomisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol y presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, dijo que se pueden enumerar varios éxitos de la Selección Mexicana, como lograr la victoria en cuatro partidos en el Mundial, en los que no hubo goles en contra.

Así como el hecho de que uno de los jugadores de México, Julián Quiñones, sea de los nominados al Balón de Oro.

Al evento acudieron personalidades como el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson; la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada; el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez; la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

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El exsenador Miguel Ángel Mancera; la exsecretaria de Turismo de la CDMX, Paola Félix Díaz, y la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez.

El presidente de Alazraki Network, Carlos Alazraki; el productor musical Arturo López Gavito; la conductora de radio La Choco; la productora Marucha; el analista internacional Gabriel Guerra Castellanos, el conductor de TV Azteca, Jorge Zarza.

El productor teatral Alejandro Gou; la cantante Paty Cantú; la periodista Paola Rojas, entre otras.

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En el evento estuvo la cantante Belinda, quien reconoció el liderazgo de los nominados en la lista de los 300 Líderes.

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