Varsovia. Ondeando banderas, entonando lemas y desfilando en círculo, unos 30 robots tomaron elesta semana las calles de Varsovia para reclamar que Polonia regule la inteligencia artificial (IA).

La marcha fue organizada por Democratism, una iniciativa que, según su página web, busca lanzar el debate sobre "cómo la IA y la robotización afectan al mercado de trabajo".

"Los robots presentes aquí deben mostrar que esta tecnología ya es una realidad", declaró a la AFP Agibot A3, un robot humanoide que funciona con IA.

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Un robot humanoide es entrevistado por periodistas, durante la protesta en Polonia que advirtió sobre el riesgo que la IA representa para el mercado laboral. FOTO: SERGEI GAPON. AFP

Por los altavoces de los robots se escuchaban eslóganes como "Defiendan los puestos de trabajo", "Llegó la hora de las reglas" y "No esperen, regulen".

"Especialmente, queremos destacar el problema de la sustitución potencial de gente tanto por robots humanoides como por la inteligencia artificial en el trabajo cognitivo", dijo el organizador de la marcha, Grzegorz Kulis.

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"Si no reaccionamos ahora, pronto podríamos tener un problema", agregó, y señaló la necesidad de que haya "normas y regulaciones que servirían como un escudo protector para los trabajadores".

Kulis afirmó que habían utilizado robots para mostrar sus capacidades y, de paso, destacar cuán urgente es la situación.

"Estos robots ya pueden moverse por ahí libremente, ya están 'protestando'", comentó.

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🇵🇱 | Robots impulsados por IA organizan protesta en Polonia contra la sustitución de trabajadores humanos por IA. pic.twitter.com/gbooGpvQ9L — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2026

El acto tuvo lugar frente al Ministerio de Asuntos Digitales y su titular, Krzysztof Gawkowski, se acercó y habló con Kulis.

"Los modelos [de IA] sin control, implementados en humanoides que también seguirán evolucionando a medida que avanza la robotización, representan un problema grave", dijo el ministro.

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Durante la protesta, los robots caminaron en círculos y corearon lemas para llamar la atención sobre la regulación de la IA. FOTO: SERGEI GAPON. AFP

Kulis, que dirige el departamento de informática de una empresa de robótica, y es también director ejecutivo de una agencia de empleo, participó durante dos mandatos en el Consejo del Mercado Laboral, dentro del Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social.

"Tenemos la responsabilidad de empezar a informar a la sociedad sobre los rápidos y dinámicos cambios tecnológicos que, en lo personal, nos asustan", declaró a la AFP.

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En julio se aprobó una ley en Polonia destinada a hacer cumplir la legislación europea vigente en materia de IA, a través de de una autoridad nacional específica.

La protesta se da en un contexto de preocupación, después de que expertos que trabajaron para Anthropic y OpenAI advirtieran sobre los riesgos que representa la IA y la posibilidad de que "acabe" con la humanidad en la próxima década.

Congresistas estadounidenses respondieron haciendo llamados a regular mejor la IA y aprobar iniciativas que se enfocan en ese tema.

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