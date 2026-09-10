[Publicidad]
Varsovia. Ondeando banderas, entonando lemas y desfilando en círculo, unos 30 robots tomaron elesta semana las calles de Varsovia para reclamar que Polonia regule la inteligencia artificial (IA).
La marcha fue organizada por Democratism, una iniciativa que, según su página web, busca lanzar el debate sobre "cómo la IA y la robotización afectan al mercado de trabajo".
"Los robots presentes aquí deben mostrar que esta tecnología ya es una realidad", declaró a la AFP Agibot A3, un robot humanoide que funciona con IA.
Lee también OpenAI en medio de la polémica por supuesta solución a un "Problema del Milenio"; hay controversia sobre autoría real del hallazgo
Por los altavoces de los robots se escuchaban eslóganes como "Defiendan los puestos de trabajo", "Llegó la hora de las reglas" y "No esperen, regulen".
"Especialmente, queremos destacar el problema de la sustitución potencial de gente tanto por robots humanoides como por la inteligencia artificial en el trabajo cognitivo", dijo el organizador de la marcha, Grzegorz Kulis.
[Publicidad]
"Si no reaccionamos ahora, pronto podríamos tener un problema", agregó, y señaló la necesidad de que haya "normas y regulaciones que servirían como un escudo protector para los trabajadores".
Kulis afirmó que habían utilizado robots para mostrar sus capacidades y, de paso, destacar cuán urgente es la situación.
"Estos robots ya pueden moverse por ahí libremente, ya están 'protestando'", comentó.
[Publicidad]
Lee también Crecen advertencias sobre el riesgo de la IA
El acto tuvo lugar frente al Ministerio de Asuntos Digitales y su titular, Krzysztof Gawkowski, se acercó y habló con Kulis.
"Los modelos [de IA] sin control, implementados en humanoides que también seguirán evolucionando a medida que avanza la robotización, representan un problema grave", dijo el ministro.
[Publicidad]
Kulis, que dirige el departamento de informática de una empresa de robótica, y es también director ejecutivo de una agencia de empleo, participó durante dos mandatos en el Consejo del Mercado Laboral, dentro del Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social.
"Tenemos la responsabilidad de empezar a informar a la sociedad sobre los rápidos y dinámicos cambios tecnológicos que, en lo personal, nos asustan", declaró a la AFP.
Lee también OpenAI y Anthropic "están jugando con nuestras vidas", acusa ingeniero; IA "podría matarnos antes de que termine la década"
[Publicidad]
En julio se aprobó una ley en Polonia destinada a hacer cumplir la legislación europea vigente en materia de IA, a través de de una autoridad nacional específica.
La protesta se da en un contexto de preocupación, después de que expertos que trabajaron para Anthropic y OpenAI advirtieran sobre los riesgos que representa la IA y la posibilidad de que "acabe" con la humanidad en la próxima década.
Congresistas estadounidenses respondieron haciendo llamados a regular mejor la IA y aprobar iniciativas que se enfocan en ese tema.
[Publicidad]
mcc
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Rafa Marquez, con la ilusión de hacer algo diferente al frente de la Selección Mexicana; este es su GRAN objetivo
Tendencias
Sydney Sweeney desata la polémica; su nuevo comercial para Novig paraliza las redes
Espectáculos
Documental "NAZA" recibe 25 minutos de ovación en Venecia; revela cómo se usó IA para atacar en Gaza
De última
Ralph Lauren confirma el regreso del tiro bajo en NYFW 2026
Educación
Megapuente de 5 días: estos estudiantes NO tendrán clases y regresarán hasta el 21 de septiembre
Noticias
Diego Sebastián ‘N’ podría quedarse sin abogados tras ser vinculado a proceso: ¿qué pasó con su defensa?
Noticias
25 años después del 11-S: pérdida de memoria, cáncer y enfermedades respiratorias entre los efectos en la salud
Noticias
Trump promete un pago de $5,000 a estadounidenses si los republicanos ganan el Congreso: ¿de dónde saldría el dinero?