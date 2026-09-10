La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un caso de presunta extorsión contra Grupo Herdez, mediante la simulación de un juicio laboral en el cual los quejosos exigían el pago de 20 millones de pesos.

Por medio de un juicio iniciado desde 2007, con el uso de documentos falsos y simulaciones laborales, un empleado que no había tenido relación con la empresa, buscó que las juntas laborales le favorecieran y sorprender la buena de los juzgadores, de acuerdo con el expediente de la carpeta de investigación.

Una litigante imputada, Irene "N", explicó que el esquema para las promociones procesales con la intención de sorprender a los juzgadores, para obtener un fallo a favor que les permitiera realizar el cobro millonario.

Documentación acerca de la presunta extorsión contra Grupo Herdez. Foto: Especial

Según esta carpeta, la abogada señaló que desde el despacho de Humberto C, se redactó la demanda laboral contra Grupo Herdez con información falsa y documentos alterados, que quedó con el expediente 578/2007 y le pidieron darle seguimiento.

Además, el testimonio de la abogada detalla que la utilización de documentación alterada y la simulación de una relación de trabajo inexistente fueron los pilares para sostener el juicio millonario radicado en 2007.

De acuerdo con fuentes oficiales, el desahogo de las diligencias penales continúa su curso con el objetivo de sancionar a quienes utilizaron los canales jurisdiccionales para la consecución de fines patrimoniales ilícitos.

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Documentación acerca de la presunta extorsión contra Grupo Herdez. Foto: Especial

De acuerdo con dicho expediente, la revelación de los métodos de litigio ha colocado bajo revisión de la autoridad ministerial la validez formal del laudo artificial con el que se pretendía ejecutar el cobro, dañando el patrimonio.

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