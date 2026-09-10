Después de haber sido reportada la muerte del diputado federal morenista Zenyazen Escobar el pasado 4 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe informar de los avances que ha tenido.

En su conferencia mañanera de este jueves 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo envió sus condolencias a familiares y amigos del legislador de Veracruz.

“Lo tiene que informar la Fiscalía, ya tienen algunos resultados y lo informarán ellos”, dijo la Mandataria federal.

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“Por cierto, nuestro pésame a la familia y a todos los amigos, compañeros”, expresó en el Salón Tesorería.

En su gira del pasado viernes en Aguascalientes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la FGR que informara sobre el caso del diputado de Morena, quien fue encontrado muerto con un impacto de arma de fuego en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

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"La Fiscalía General de la República, como saben, atrajo el caso y van a investigar. En el momento que tengan más avances, por supuesto les pedimos que lo informen y lo informamos", declaró.

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