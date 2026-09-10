En la Zona Urbana Río de Tijuana, Baja California, avanza la construcción de la nueva Catedral Metropolitana de Tijuana, dedicada a Santa María de Guadalupe, un proyecto impulsado desde 1978 que busca convertirse en la segunda iglesia más grande de México, solo después de la Basílica de Guadalupe. La obra es desarrollada por la Arquidiócesis de Tijuana y contempla una inversión estimada de 15 millones de dólares.

El proyecto, cuya construcción actual comenzó a desarrollarse por etapas desde 2022, contempla un templo monumental que también funcionará como espacio de encuentro, formación, arte, atención a personas en situación de vulnerabilidad y acompañamiento a migrantes. La previsión actual es que las obras puedan concluir alrededor de 2030, de acuerdo con lo señalado por el rector de la Catedral.

Se trata de un proyecto impulsado desde 1978 que busca convertirse en la segunda iglesia más grande de México (10/09/26) Foto: Desde la fe

¿Qué es y dónde estará la nueva Catedral?

La nueva Catedral Metropolitana de Tijuana será la sede del arzobispo y el principal templo de la Arquidiócesis de Tijuana. El proyecto contempla el espacio destinado al culto, además de un complejo pastoral con áreas para la formación, el arte, la acción caritativa y la atención de personas en situación de vulnerabilidad y migrantes.

La nueva Catedral Metropolitana se construye en Paseo del Centenario 10150, en la Zona Urbana Río de Tijuana, sobre un terreno de aproximadamente 17 mil 930 metros cuadrados. El sitio es conocido dentro de la Arquidiócesis como el “Pequeño Tepeyac de Tijuana”, por su dedicación a la Virgen de Guadalupe.

La construcción actual comenzó a desarrollarse por etapas desde 2022 (10/09/26) Foto: Desde la fe

El proyecto arquitectónico fue seleccionado mediante un concurso convocado en 2017 por la Arquidiócesis, el cual fue ganado por el arquitecto tijuanense Luis Armando Curiel Ortega, quien planteó una obra que retoma elementos de la arquitectura religiosa tradicional desde una perspectiva contemporánea.

¿Cómo será la nueva Catedral?

Uno de sus principales distintivos serán sus dos torres monumentales, dedicadas a Jesucristo y a Santa María de Guadalupe. Una de ellas tendrá más de 100 metros de altura y, por sus dimensiones, se contempla que ocupará el lugar número 33 entre las torres de este tipo a nivel mundial.

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Uno de sus principales distintivos serán sus dos torres monumentales, dedicadas a Jesucristo y a Santa María de Guadalupe. (10/09/26) Foto: Desde la fe

El templo contará además con una gran nave central para aproximadamente 2 mil 500 personas sentadas, aunque el conjunto podrá recibir hasta 10 mil asistentes entre el interior y el atrio. También tendrá una cúpula central, amplias escalinatas, atrio y explanada, bautisterio, capilla abierta, fuente y un mausoleo con más de 30 mil espacios para criptas y columbarios.

La propuesta arquitectónica también contempla recursos para favorecer la iluminación y ventilación natural, mediante elementos como las llamadas "troneras", además de materiales orientados al confort térmico del interior.

La nueva Catedral formará parte de un complejo pastoral que incluirá espacios para formación humana y cristiana, arte y atención de personas pobres, enfermas y migrantes. (10/09/26) Foto: Desde la fe

La nueva Catedral formará parte de un complejo pastoral que incluirá espacios para formación humana y cristiana, arte y atención de personas pobres, enfermas y migrantes. Mientras este proyecto avanza en la Zona Río, el antiguo templo catedralicio del Centro de Tijuana continúa como Santuario de la Virgen de Guadalupe.

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Con sus torres monumentales, una de ellas superior a los 100 metros, la nueva Catedral busca convertirse en una de las principales referencias arquitectónicas y religiosas de Tijuana, además de asumir en el futuro la función de sede del arzobispo y templo catedralicio de la Arquidiócesis.

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