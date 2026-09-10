“El mundo de Alix Earle” se trata de una serie documental de ocho episodios que ofrece espontaneidad para retratar aspectos de una de las influencers más conocidas en la actualidad a nivel global.

La creadora del “Efecto Alix Earle” es capaz de incentivar las ventas del producto en turno que menciona en sus videos en cuestión de horas gracias a que, desde sus primeras publicaciones, se colocó en la silla de la amiga honesta.

Pero el efecto “Alix” va más allá de la sinceridad “genuina”, es más complejo, porque al mismo tiempo de que esta chica compartía aspectos de sus largas noches de fiesta o sus crisis por sufrir acné, creó un modelo de negocio que fue más allá de las cuantiosas remuneraciones económicas que recibía.

Alix empezó a exigir participación en las acciones de las empresas que la buscaban para realizar menciones. Y, con base en sus condiciones, lanza sus propias marcas para crear más competencia.

“El mundo de Alix Earle” tiene como eje exaltar la faceta de empresaria de la chica. Para atenuar su imagen, utiliza el recurso de mostrar la interacción de la influencer con su madre y hermanos y con la familia que formó su padre (madrastra y hermanastros).

Recursos como ese la hacen cercana a sus seguidores, más aún cuando en la pantalla se muestra la preocupación de la chica por sus encuadres precisos, el rompimiento de su relación amorosa con Braxton, su dinámica de viajes y los roces con su familia.

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La prensa especializada dice que a la producción de Netflix le falta conflicto, que su familia es pasiva y que ella está demasiado preocupada en sostener su estructura de negocio como para mostrarse vulnerable.

Al final, la última palabra la tiene la audiencia.

Dónde ver: Netflix