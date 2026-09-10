La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, retomó este jueves en Tamaulipas su gira de rendición de cuentas, tras haber presentado su segundo informe de gobierno.

En Ciudad Victoria, la mandataria federal reafirmó que "no hay divorcio entre pueblo y gobierno" porque "somos uno mismo".

En el marco del 116 aniversario de la Independencia de México, reconoció a los héroes de la patria como Miguel Hidalgo y José María Morelos, de quien destacó "Los Sentimientos de la Nación".

Claudia Sheinbaum presenta su segundo informe de gobierno en Tamaulipas, este 10 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia

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"Y en ese documento, dice: 'hay que moderar la indigencia y la opulencia'. ¡Increíble ! Hablando de justicia social, que no puede haber tanta distancia social entre le hacendado y el peón (...).

"Dice: 'la soberanía dimana del pueblo, un país es soberano cuando lo guía su propio pueblo'. Esa es la Independencia de México", declaró.

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En su discurso, mencionó que se reivindican como un gobierno de la cuarta transformación de la vida pública de México y agradeció al gobernador Américo Villarreal por su trabajo en el estado.

Claudia Sheinbaum presenta su segundo informe de gobierno en Tamaulipas, este 10 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia

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Expresó que como el gobernador Américo Villarreal es cardiólogo, "está recuperando el corazón de Tamaulipas".

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Al volver a mencionar que en su gobierno están en contra de la corrupción, repitió que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Resaltó diversas acciones en dos años de gobierno en áreas como salud, educación, seguridad, vivienda y mujeres, entre otras.

El gobernador tamaulipeco reconoció a Sheinbaum su entrega, congruencia y el trabajo realizado en dos años "que no solo cumple, sino que ha rebasado todas las expectativas".

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"Aquí, en Tamaulipas, presidenta, atendemos su llamado a la unidad, reconocemos las virtudes del gobierno de territorio (...). Además, por todo lo que sigue y tenemos que hacer, venimos por supuesto a reiterarle nuestro respaldo absoluto, plena colaboración, lealtad al movimiento y a sus principios, y a trabajar hasta el límite de nuestras capacidades para aportar nuestro esfuerzo", dijo Villarreal.

Claudia Sheinbaum presenta su segundo informe de gobierno en Tamaulipas, este 10 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia

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