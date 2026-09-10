Si estás pensando en renovar tu celular sin desembolsar una cantidad demasiado elevada, Walmart México tiene una promoción que puede resultar atractiva. Se trata del Honor Magic 8 Lite con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, un smartphone que combina una pantalla amplia, batería de gran capacidad y un diseño moderno.

El equipo se encuentra disponible en color Negro Medianoche y actualmente tiene un precio de $6,049.00, cuando anteriormente costaba $6,779.00. Esto significa que puedes conseguirlo con un ahorro de $730.00, por lo que representa una alternativa interesante para quienes buscan un teléfono con buenas especificaciones sin acercarse a los precios de los modelos premium.

¿Qué ofrece el Honor Magic 8 Lite?

Uno de sus principales atractivos es su configuración de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esta combinación permite contar con suficiente espacio para fotografías, videos, aplicaciones, juegos y documentos, mientras que la RAM ayuda a mantener una experiencia fluida al utilizar varias aplicaciones.

El smartphone incorpora una pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas, con resolución de 1200 x 2640 píxeles, una característica que resulta especialmente atractiva para quienes acostumbran ver videos, navegar por redes sociales o disfrutar de contenido multimedia directamente desde el celular.

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En el apartado de rendimiento, el Honor Magic 8 Lite integra un procesador Snapdragon 6 Gen 4 y funciona con Android 15, una combinación pensada para las actividades cotidianas como navegar por internet, utilizar aplicaciones, consultar redes sociales, tomar fotografías y reproducir contenido.

Una batería pensada para el uso diario

Otro de los puntos que pueden hacer atractivo este teléfono es su batería de 8,300 mAh, una capacidad considerable que busca ofrecer mayor autonomía para quienes pasan buena parte del día utilizando el smartphone.

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Por ello, puede ser una opción interesante para usuarios que priorizan la duración de batería y prefieren reducir la necesidad de estar buscando un cargador constantemente.