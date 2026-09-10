Tras la salida de Gala Montes de "La casa de los famosos México", en redes sociales muchos cibernautas se lanzaron en contra de Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, culpándolo a él por el aparente problema de adicción que tendría la actriz, tanto Emiliano como Gala han mostrado en redes que disfrutan de fumar mariguana.

Gala y Emiliano son amigos, y ante los ataque, el hijo mayor de Pepe, se defendió y salió también a defender a Montes, dijo que era una gran mujer y criticó que la producción del reality la haya expuesto de la manera en la que lo hizo, no entró en detalles sobre el consumo de la actriz ni de su polémica conducta durante las horas que estuvo en "La casa".

"Gala Montes es una mujer increíble, es una mujer que tiene un chingo de talento, es una mujer que se la rifa machín y está pasando por cosas ahorita, como yo también paso por cosas y como todos ustedes pasan por cosas, pero ahí están juzgando", expresó molesto.

Entre los muchos comentarios divididos, se lee el de Gala, quien escribió:

"Te amo mi amor".

Emiliano Aguilar sale a la defensa de Gala Montes en redes sociales.

Aunque algunos cibernautas la felicitaron por el aparente romance, otros le pidieron que se alejara de Emiliano, quien ha hablado abiertamente de su problema con las adicciones.

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"Recapacita aléjate de esa gente". "Aléjate de esta persona no es buena influencia". "Los dos hundidos en su pasado, con sus papeles de víctimas e igual de viciosos. Tal para cual", se lee.

Tanto Emiliano como Gala no mantienen una buena relación con sus padres, él con Pepe y ella con su madre, a quien acusa de haberla explotado desde niña.

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Gala, quien también quedó fuera del musical "Malinche", en el que debutaría el 22 de septiembre, ha recibido palabras de apoyo de compañeros como Maribel Guardia, quien la elogió como actriz y la incitó a pedir ayuda en el caso de que fuera verdad su problema de adicción.

Montes, quien formó parte de la segunda edición de "La casa de los famosos México", no ha hablado abiertamente de qué fue lo que pasó para quedar fuera del reality en la edición 2026; en su cuenta de Instagram ha estado activa, publicó un video junto a Emiliano Aguilar, y escribió:

"No puedo tener suficiente".

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