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El cantante mexicano Peso Pluma encabeza con 17 candidaturas la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, seguido de su compatriota Tito Double P, con 15, y del grupo californiano Fuerza Regida, con 12, según anunciaron este miércoles la cadena Telemundo y Billboard.
La gala se celebrará el 22 de octubre en Miami, donde se entregarán 47 galardones que abarcan desde el pop latino y música tropical hasta el regional mexicano.
Peso Pluma, uno de los principales exponentes de los corridos tumbados, compite en las categorías de artista del año y de artista regional mexicano del año, entre otras. Cuatro canciones grabadas junto con Tito Double P suman nueve de sus candidaturas.
Tito Double P opta también a artista del año y debe nueve de sus quince menciones a esas colaboraciones, cinco de ellas por "Daño".
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Fuerza Regida aspira a artista del año y a artista latino global del año, y su tema "Marlboro Rojo" compite en cuatro categorías.
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La colombiana Karol G lidera entre las mujeres con nueve candidaturas, entre ellas artista del año y gira del año. Su canción con el mexicano Marco Antonio Solís, "Coleccionando heridas", opta a canción del año en pop latino.
El bachatero Prince Royce suma ocho categorías, entre ellas artista tropical del año, y el puertorriqueño Bad Bunny, siete, incluidas artista del año, gira del año y compositor del año.
La edición estrena la categoría de artista de los fans, que decidirá el público entre los cinco cantantes con más candidaturas y cuyo ganador se dará a conocer durante la ceremonia.
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La ceremonia se transmitirá en directo por la cadena Telemundo y la plataforma Peacock, y llegará a América Latina y el Caribe a través de Telemundo Internacional.
rad
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