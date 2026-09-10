Toluca, Mex.— El Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México registra un avance de 40 por ciento y contempla 121 programas y acciones en materia de infraestructura hidráulica, transporte, pavimentación, construcción de puentes vehiculares, vivienda y seguridad.

El plan, puesto en marcha hace poco más de un año, beneficia a cerca de 10 millones de mexiquenses de 11 municipios, de acuerdo con información del gobierno estatal.

Entre las obras de infraestructura y movilidad relacionadas con la zona se encuentran el Tren El Insurgente hasta Observatorio y el Tren Felipe Ángeles, en el tramo Lechería-AIFA, proyectos destacados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su Segundo Informe de Gobierno.

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El Plan Integral para la Zona Oriente también contempla trabajos de pavimentación y bacheo, infraestructura hidráulica, construcción de puentes vehiculares y transporte, además de senderos seguros, mejoramiento de viviendas y regularización de suelos.

Para su ejecución se contempla una inversión de casi 76 millones de pesos, con una participación de 60 por ciento del Gobierno de México, 30 por ciento del Estado de México y 10 por ciento de los municipios.

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Al referirse a los avances del plan, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, destacó la coordinación entre la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Duarte Olivares señaló que el trabajo conjunto ha permitido avanzar en acciones de seguridad, infraestructura, bienestar, educación y desarrollo económico en la entidad.

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El funcionario sostuvo que la administración estatal llega a la mitad de su sexenio con resultados y aprobación ciudadana, además de resaltar la coordinación con el gobierno federal.