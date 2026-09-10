Las escuelas son uno de los espacios en los que se necesita fortalecer las estrategias enfocadas a la prevención del suicidio y salud mental, consideró Gabriela González García, directora general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, quien detalló que el 43% de las personas que se acercan a pedir ayuda a este organismo, son estudiantes.

“El 43% de los casos acontece en población entre 18 y 30 años, seguido de un grupo de menores de edad, lo que nos hace ver que donde se necesitan fortalecer las estrategias es precisamente en las escuelas, son 43% de hecho, de las personas que nos llaman son estudiantes”, indicó.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio que se conmemora el 10 de septiembre, la directora explicó a EL UNIVERSAL que en el último año, el Consejo Ciudadano ha atendido a 5 mil 877 personas por este tema; el año pasado, la cifra fue de 7 mil 327 personas que se acercaron por distintos motivos: “desde no saber cómo lidiar con las emociones y con el dolor, por problemáticas de pareja problemáticas, familiares, cuestiones de depresión de ansiedad”, indicó.

Respecto al tema de género, advirtió que un 62% de las personas que solicitan atención son mujeres, cifra que contrasta frente a un 34% de hombres quienes sí intentan atentar contra su vida, lo que deja ver que “más mujeres piden ayuda, pero los hombres, al no pedir ayuda, son los que acaban ejecutando”, señaló.

Por separado, Amaya Ordorika Imaz, directora general del Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), explicó que tanto en la CDMX como a nivel nacional e internacional, “el suicidio ha estado aumentando”, tendencia que estebleció desde la pandemia de Covid-19 y que las autoridades dd la ciudad buscan revertir.

Detalló que por parte del IASAMA trabajan con una estrategia llamada “Ciudad con salud emocional”, la cual tiene tres elementos clave: la prevención comunitaria, con trabajo en escuelas, calles y territorios de paz; el eje de escucha y conexión, enfocado en detectar y orientar a las personas para canalizarlas de manera oportuna; y el tercer eje, dijo, es la atención primaria.

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“A ravés de estos tres, trabajamos para la valoración de distintos temas en materia de salud mental como estrategia para prevenir el riesgo de suicidio y justamente en materia específica de atención a casos donde las personas presentan riesgo de conducta suicida, se realiza una estrategia de acompañamiento, valoración del nivel nivel del riesgo y a partir de esa valoración una activación de redes de apoyo y canalización a servicios especializados”, indicó.

Por otro lado, detalló que como parte de la estrategia que se implementa en CDMX, destaca la emisión de una guía de actuación frente al riesgo suicida dentro de las escuelas, así como la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento” con el que se tiene presencia en mil 100 secundarias y preparatorias.

LL