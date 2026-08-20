La diminuta comunidad de El Rusio, en el corazón de la Sierra Madre Occidental, se entrega hoy a la restauración de pinos endémicos. Primero, hunden la coa en la tierra para hacer un agujero y luego colocan, una por una, centenares de plántulas que con los años crecerán para asegurar un mejor futuro para las próximas generaciones.

“Es muy importante cuidar los bosques porque son los que nos dan el aire y la fortaleza para vivir. Sembrar árboles es fortaleza”, explica Bernarda Campuzano, una habitante de este pueblito perteneciente a Santa Rita, San Dimas, al que se llega desde la capital duranguense tras horas de caminos de terracería y en el que prácticamente todas las familias viven y trabajan en la madera.

En el último año, un proyecto de créditos de carbono de Cox está marcando un antes y un después en el ejido La Florida. Con el apoyo de especialistas de la región, la iniciativa ha fortalecido acciones clave para el cuidado de los bosques, como saneamientos para controlar plagas, acordonamientos para prevenir deslaves y combatir incendios, y la reforestación con especies nativas, con una meta de 60,000 árboles esta temporada. Todo ello es posible gracias a una brigada forestal permanente que genera empleo local y brinda estabilidad a numerosas familias.

Frida Reséndiz destaca la importancia que dan los consumidores a empresas comprometidas con el cuidado de la naturaleza. Foto: Cortesía

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En Santa Rita, donde viven unas 300 familias, ya se están viendo los resultados de la alianza con Cox. El ejido ha recibido los primeros réditos económicos del proyecto y los ha destinado a la construcción de dos centros comunitarios y en la compra de un tractor agrícola.

“Los beneficios que traen los bonos de carbono no son nada más para los ejidatarios, son para toda la comunidad. A las empresas, les diría que nos apoyen a comprar los créditos que se generen porque estarán ayudando a estas comunidades que están tan alejadas de las ciudades. Harían algo muy bueno”, explica Jaime Rodríguez Galarza, comisariado del ejido La Florida.

Descarbonizar con propósito

Con presencia en regiones de México como Durango o Campeche, el proyecto de créditos de carbono de Cox implementa soluciones basadas en la naturaleza de gran impacto y dirigidas a reducir la huella ambiental, mejorar la biodiversidad y promover una economía sostenible a nivel local, acompañando además a la industria en sus procesos de descarbonización.

“Un crédito de carbono equivale a una tonelada de CO₂ que ha sido reducida o capturada gracias a un proyecto ambiental. En Cox, trabajamos de la mano de las comunidades locales para fortalecer ecosistemas y hacerlos más resilientes, con ellos obtenemos créditos para empresas que desean descarbonizar sus operaciones mediante el financiamiento de iniciativas externas”, explica Carla Hernández, responsable de Créditos de Carbono de Cox México.

La empresa de agua y energía combina la gestión, restauración y conservación de la naturaleza con la producción de créditos de carbono. Así, no solo compensa emisiones, sino que también impulsa la protección integral de los ecosistemas y la biodiversidad. Además, emplea tecnologías avanzadas para monitorear y certificar el esquema, con fiabilidad, calidad y un impacto duradero.

Por el futuro de los bosques

Encabezada por Juan Avitia, la brigada forestal del ejido La Florida combate hoy una plaga creciente: el insecto descortezador. Tras identificar un árbol afectado, lo talan, descortezan y fumigan para evitar que siga propagándose esta plaga que se ha expandido por factores como el aumento de las temperaturas, las sequías y el debilitamiento de las masas forestales.

Esta labor, conocida como saneamiento forestal y que ejecutan con gran rapidez y precisión, es solo una de las muchas tareas de silvicultura que realizan en la zona. Entre ellas destacan los acordonamientos, aclareos, reforestaciones y el monitoreo de la captura de carbono en los ecosistemas forestales.

“El proyecto de créditos de carbono nos ha apoyado muchísimo porque tenemos más equipamiento y estamos siempre al día con los trabajos. Además, han dado mucho apoyo en todo el ejido”, resume Avitia, satisfecho por tener estabilidad económica trabajando en el lugar donde echó raíces: “Para mí lo es todo, mi vida completa, aquí crecí y aquí continúo”.

El trabajo en sitio se ve enormemente beneficiado por la labor de la U4, que con décadas en la zona es el asesor técnico aliado de Cox en la región, y quien coordina a diario las distintas tareas a realizar para garantizar la longevidad de este entorno natural.

El ejido La Florida ha visto mejorar sus condiciones de trabajo y comunitarias con los primeros beneficios obtenidos. Foto: Cortesía

“Los créditos de carbono son la esperanza de estos bosques porque, aunque la mayoría de la gente trabaja en lo forestal, el mercado no siempre ayuda. Los créditos generan una fuente de empleo fija y, además, contribuyen a la conservación de la naturaleza”, expresa Alfonso Fernández de Castro, director de la U4.

Frida Reséndiz, ingeniera forestal en Cox México, trabaja codo con codo con los habitantes de las comunidades involucradas en el proyecto. Frente a un sobrecogedor paisaje, subraya los beneficios sociales, ambientales y económicos, que a nivel local involucra cada vez más mujeres y jóvenes. Una fórmula en la que el bosque prospera, las comunidades crecen y las empresas compensan su huella.

“La iniciativa junta a gente que jamás se hubiera cruzado y viene de mundos muy distintos, pero con un objetivo común: la conservación del medio ambiente. Y esto nos une a todas y todos, porque queremos seguir disfrutando de esto”, cuenta desde uno de los miradores más altos de esta zona agreste y boscosa que hoy es uno de los pulmones verdes de México.

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