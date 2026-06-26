La empresa Cox refuerza su apuesta por el deporte como una de sus principales plataformas para conectar con audiencias y transmitir sus valores de negocio y sostenibilidad, poniendo el foco en México y el futbol.

Tras el salto transformacional que supuso para la utility la compra de los activos de Iberdrola en México, la compañía potencia su compromiso social con el país bajo un lema claro: el trabajo en equipo, la constancia y la visión a largo plazo son fundamentales para desarrollar iniciativas sociales, mientras impulsa, con soluciones de agua y energía de vanguardia, la conservación del planeta.

La compañía considera que el deporte es una herramienta de transformación social y promoción de hábitos saludables que también puede impactar de forma muy positiva en la sociedad. Foto: Cortesía

Leer también El talento joven es una jugada ganadora; Santiago Gimenez conversa sobre su colaboración con McDonald's

Cox patrocina la Selección Nacional de México en un momento clave: el torneo internacional de futbol de 2026, tal y como se ha podido ver en los uniformes de viaje y entrenamiento que lucen los jugadores de la escuadra nacional. En un contexto de alta visibilidad para el futbol en México, se trata de una alianza estratégica con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que espera consolidarse en los próximos meses e ir más allá del deporte de élite.

“Creemos en el deporte como un motor capaz de transformar vidas, impulsando hábitos saludables y fortaleciendo el tejido social de nuestras comunidades. Para Cox, este patrocinio no es solo una alianza, es una declaración de propósito: queremos ser agentes de cambio desde la responsabilidad social, trascender más allá del negocio y contribuir de forma tangible al desarrollo de las personas y del planeta”, declara Paola Martínez, directora de Comunicación y RSC de Cox México.

Más allá del futbol

A nivel global, Cox lleva años vinculada estrechamente con el deporte desde varias disciplinas como una forma de impactar desde lo social que encaja de forma natural en su visión de empresa. El deporte es un catalizador de comunidades, un generador de orgullo y un espacio donde se promueven hábitos positivos, además de encarnar valores como la innovación, la resiliencia y la sostenibilidad.

Por ejemplo, la compañía participa en la E1 Series, la primera competición de alta velocidad del mundo de embarcaciones eléctricas, a través del patrocinio del Team Rafa, equipo encabezado por el extenista Rafa Nadal. Con este referente deportivo español, la empresa también apoya la Rafa Nadal Academy, institución que trabaja para desarrollar el pádel en España y proporcionar una plataforma inclusiva para apoyar a los talentos emergentes.

DestElla promueve la equidad de género desde el deporte, beneficiando a más de 11,600 personas desde 2024. Foto: Cortesía

En México, la compañía da continuidad al programa DestElla, que busca empoderar a las mujeres a través del rugby en alianza con la federación nacional. El pasado mes de junio, Cox organizó el Torneo Interuniversitario de rugby femenil, en el que participaron seis equipos de cuatro estados, y entregó su nuevo uniforme a la Selección Mexicana de XV’s.

La selección ha visto mejorar sus resultados gracias al apoyo que recibe como parte de esta iniciativa social que ya ha beneficiado a más de 11,600 personas, mediante el apoyo a jugadoras con uniformes, acceso a gimnasios y financiamiento para las competencias, así como a través de activaciones en escuelas y universidades para dar a conocer esta disciplina.

Leer también ⁠¡No caigas en el trend! SSC lanza advertencia sobre retos virales por Mundial 2026; protege tu seguridad