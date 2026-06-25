La juventud siempre está en busca de una oportunidad que les permita brillar y, en el caso de un futbolista, ese momento ocurre con el debut. Por ello, para Santiago Gimenez, colaborar con una marca como McDonald's significa alcanzar una meta que lo llena de orgullo.

“Cuando era niño me la vivía en McDonald's y hoy ser parte de su equipo, ser aliado de ellos, me hace sentir orgulloso de haberlo conseguido”, señaló el delantero de la Selección Nacional.

Leer también Registro de celulares en México: ¿se puede vincular una línea después del 30 de junio?; esto dicen las autoridades

Talento joven, disciplina y trabajo en equipo

Santiago Gimenez, en entrevista con El Universal, habló sobre su próxima colaboración con una de las cadenas de comida rápida más importantes a nivel global. El jugador y McDonald's encuentran cohesión en valores y ética, lo que ha permitido que juntos den el siguiente paso.

“Creo que tenemos algo en común: motivar e inspirar a la siguiente generación de jóvenes a que cumplan sus sueños, y a que disfruten la disciplina y la constancia. McDonald's habla mucho sobre optimismo, crecimiento y trabajo en equipo”, señaló Gimenez.

Dichos valores, agregó, se encuentran alineados con su experiencia personal en el futbol, donde el trabajo en equipo ha sido fundamental en su camino al éxito deportivo. Además, el jugador mencionó que este valor también se refleja en el trabajo diario que los colaboradores de la marca transmiten día a día.

Santiago Giménez se une a McDonald's. Foto: Captura de pantalla de videollamada vía Zoom / EL UNIVERSAL

De hecho, sobre cómo el talento joven es una jugada ganadora, Santiago Gimenez mencionó que, en la búsqueda de una primera oportunidad para demostrar de lo que son capaces, empresas como McDonald's han abierto las puertas a muchos jóvenes para iniciar su vida laboral.

“Los empleados están sonriendo, te hacen sentir en casa; todo es muy familiar”, señaló sobre su experiencia al acudir a las sucursales que recuerda desde que era niño. “Cuando llegas a algún McDonald’s, se te contagia la alegría. Por eso te sientes tan cómodo, porque es la esencia de los jóvenes lo que destaca en las demás personas.”

El orgullo de representar a México

Respecto a la elección de Santiago Gimenez de colaborar con McDonald’s, el jugador explicó que va más allá de su conexión con el talento joven mexicano. “Normalmente no me fijo tanto en las palabras, sino en las acciones que hacen las personas o las empresas”, comentó al preguntarle sobre la colaboración.

El futbolista además mencionó que se siente orgulloso de que la marca presente a los consumidores alimentos con ingredientes de alta calidad y, sobre todo, de productores mexicanos. Comparó ese sentimiento con el de representar a México en la cancha.

Ese orgullo también se refleja en la cadena de valor de McDonald's en la cual el 70 por ciento de sus proveedores producen en México, empresas que llevan lo mejor del país a las cocinas de la marca y que, además, son fuente de empleo para miles de mexicanos.

Pan, carne, pollo, queso, tomate, lechuga, cebolla, pepinillos, salsas y café, entre otros ingredientes que forman parte de su menú, son elaborados orgullosamente por empresas mexicanas.

“Para nosotros, los jugadores, lo más grandioso a lo que uno puede aspirar es jugar para su selección [...] Creo que McDonald’s lo hace de mejor manera: representa a México en calidad y cantidad”, explicó Santiago Gimenez.

El orgullo de representar a México, Santiago Gimenez. Foto: Cortesía

La colaboración entre McDonald’s y Santiago Gimenez resulta en una jugada ganadora a vísperas de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, en el que México será uno de los anfitriones.

Por ello, representar al país desde la selección, apostar por el talento joven y apoyar al productor local conforman una alianza que no pasará desapercibida en las tribunas.

Leer también Lanzan nuevo adelanto de La Era de Hielo 6; ¿cuándo se estrena?