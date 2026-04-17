McDonald's lanza una colaboración especial para el Mundial 2026; ¡Tajín forma parte de la receta especial de este lanzamiento!

La pasión global por el fútbol ha salido de la cancha para formar parte del lanzamiento especial de McDonald's durante la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará durante julio de este año.

El menú de McTrios Mundialistas no sólo trae productos inspirados en países, el lanzamiento agrega una colaboración inesperada, pero que los fanáticos ya están amando: McMéxico Pollo y McMéxico Res con salsa de Tajín.

En colaboración con Tajín, McDonald's presenta un nuevo menú para Copa Mundial 2026. Foto: Cortesía

Leer también Ola de Calor en México: ¿cuándo inicia y qué estados alcanzarán hasta los 45°C?; aquí te lo decimos

La nueva hamburguesa para los amantes del Tajín

McDonald's y Tajín se han unido para el lanzamiento del año, una hamburguesa especial parte de su menú los Mundialistas disponible durante la Copa de la FIFA que se disputará en verano de 2026.

La llamada McMéxico, con sus versiones de pollo y res, agrega una inconfundible salsa de Tajín, que no sólo ha sorprendido a los mexicanos que “aman ponerle a todo” esta mezcla única de chile, limón y sal de mar, sino que ya se ha convertido en una favorita del menú en otros países.

Además, McMéxico Pollo y McMéxico Res se han consolidado como unas de las ganadoras del 2026 gracias a su pan más grande, la salsa que conserva la receta original icónica del Tajín y el packaging especial que celebra la emoción del fútbol.

¿Qué incluye el menú de los Mundialistas de McDonald's?

El menú con éxito internacional formará parte de la temporada del Mundial 2026 del 14 de abril al 8 de junio. Esta experiencia que, los aficionados del fútbol no deben perderse, es un lanzamiento especial con sabores que solo aparecen cada 4 años, y luego se van.

Los Mundialistas que formarán parte de las opciones disponibles para ordenar en sucursal, la aplicación, delivery o Drive Thru son:

McFrancia: una hamburguesa que combina el toque europeo de la salsa Creamy Mustard y el pollo.

McUSA: la fusión de la carne de res y la BBQ al puro estilo americano.

Papas Bravas: inspiradas en España, incluyen una nueva salsa con trozos de tocino.

McMéxico Pollo y McMéxico Res con su exclusiva salsa de Tajín.

Una colaboración que promete marcar la tendencia durante la Copa Mundial de Fútbol sólo estará disponible durante 2 meses en los cuales los fanáticos elegirán a su hamburguesa campeona.

Leer también Álbum Panini del Mundial 2026: Precios, paquetes y cómo comprarlo en preventa con descuento en Amazon