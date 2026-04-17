Más Información

Alineación Planetaria de abril: ¿a qué hora ver el desfile cósmico en México?; alista la cámara para esta madrugada

Alineación Planetaria de abril: ¿a qué hora ver el desfile cósmico en México?; alista la cámara para esta madrugada

Mundial 2026: ¿De qué trata "Por Ella"?; la canción de Belinda y Los Ángeles Azules

Mundial 2026: ¿De qué trata "Por Ella"?; la canción de Belinda y Los Ángeles Azules

McDonald's lanza una colaboración especial para el Mundial 2026; ¡Tajín forma parte de la receta especial de este lanzamiento!

McDonald's lanza una colaboración especial para el Mundial 2026; ¡Tajín forma parte de la receta especial de este lanzamiento!

¿Qué rodea a la embajada de México en Reino Unido?; mapa revela zona donde se hospedó el hijo de Ebrard

¿Qué rodea a la embajada de México en Reino Unido?; mapa revela zona donde se hospedó el hijo de Ebrard

¿Duermes en sábanas sucias sin saberlo? Esta es la frecuencia correcta para lavarlas, según expertos

¿Duermes en sábanas sucias sin saberlo? Esta es la frecuencia correcta para lavarlas, según expertos

La pasión global por el fútbol ha salido de la cancha para formar parte del lanzamiento especial de durante la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará durante julio de este año.

El menú de McTrios Mundialistas no sólo trae productos inspirados en países, el lanzamiento agrega una colaboración inesperada, pero que los fanáticos ya están amando: McMéxico Pollo y McMéxico Res con salsa de .

En colaboración con Tajín, McDonald's presenta un nuevo menú para Copa Mundial 2026. Foto: Cortesía
En colaboración con Tajín, McDonald's presenta un nuevo menú para Copa Mundial 2026. Foto: Cortesía

Leer también

La nueva hamburguesa para los amantes del Tajín

y Tajín se han unido para el lanzamiento del año, una hamburguesa especial parte de su menú los Mundialistas disponible durante la que se disputará en verano de 2026.

La llamada McMéxico, con sus versiones de pollo y res, agrega una inconfundible salsa de Tajín, que no sólo ha sorprendido a los mexicanos que “aman ponerle a todo” esta mezcla única de chile, limón y sal de mar, sino que ya se ha convertido en una favorita del menú en otros países.

Además, McMéxico Pollo y McMéxico Res se han consolidado como unas de las ganadoras del 2026 gracias a su pan más grande, la salsa que conserva la receta original icónica del Tajín y el packaging especial que celebra la emoción del fútbol.

¿Qué incluye el menú de los Mundialistas de McDonald's?

El menú con éxito internacional formará parte de la temporada del del 14 de abril al 8 de junio. Esta experiencia que, los aficionados del fútbol no deben perderse, es un lanzamiento especial con sabores que solo aparecen cada 4 años, y luego se van.

Los Mundialistas que formarán parte de las opciones disponibles para ordenar en sucursal, la aplicación, delivery o Drive Thru son:

  • McFrancia: una hamburguesa que combina el toque europeo de la salsa Creamy Mustard y el pollo.
  • McUSA: la fusión de la carne de res y la BBQ al puro estilo americano.
  • Papas Bravas: inspiradas en España, incluyen una nueva salsa con trozos de tocino.
  • McMéxico Pollo y McMéxico Res con su exclusiva salsa de Tajín.

Una colaboración que promete marcar la tendencia durante la Copa Mundial de Fútbol sólo estará disponible durante 2 meses en los cuales los fanáticos elegirán a su hamburguesa campeona.

Leer también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]