El Gobierno de la CDMX inauguró este jueves la primera cancha de pádel de acceso público y gratuita para el disfrute de la población.

Esta nueva cancha está ubicada en la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco, se trata de la primera de este tipo en un espacio público, pues fue construida como parte de una serie de acciones para la recuperación urbana.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de esta nueva cancha, que forma parte de un nuevo “Parque Alegría” que se construyó en parte del camellón de avenida Río Churubusco y Eje 4 Oriente.

Gobierno de CDMX abre la primera cancha gratuita. Foto: Especial.

Se trata de un espacio deportivo y de recreación de 21 mil 239 metros cuadrados, en el que también se instalaron nuevas luminarias, se mejoraron los juegos infantiles y se colocaron 4 mil plantas de ornato provenientes del suelo de conservación provenientes de Xochimilco.

“Aquí todas las tardes pueden venir niños, jóvenes, adultos, a aprender pádel, al igual que todos los deportes que se encuentran en el transcurso de este Parque Alegría Lineal”, señaló el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, al inaugurar el parque.

Y que nos echamos una reta de pádel en la nueva cancha pública y gratuita del #ParqueAlegría de #Iztacalco. 🎾 pic.twitter.com/ZIAFrpH6oB — César Cravioto (@craviotocesar) January 23, 2026

