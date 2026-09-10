La Comisión de Economía del Senado iniciará el análisis de las iniciativas que proponen reformar la Ley de Inversión Extranjera, así como modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, remitidas al Senado por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

Las iniciativas presidenciales buscan vigilar la inversión extranjera bajo un enfoque de seguridad nacional y endurecer el combate a la piratería y la falsificación comercial de propiedad intelectual.

En este contexto, se prevén reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, así como con Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de esa misma dependencia federal, a fin de tratar temas como el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros.

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Dichas reuniones, en fechas por definir, también podrían sumarse las y los senadores de las comisiones de Agricultura y de Ganadería, para tratar con los referidos funcionarios los temas económicos relacionados con el campo mexicano.

La Comisión de Economía recibió también a consultores y analistas de la C230 Consulting Group, quienes expusieron el “Estudio de investigación en el marco del T-MEC: Conclusiones sobre la implementación y el funcionamiento de las nuevas instituciones de justicia laboral en México”.

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La investigación expone los alcances y pendientes de la reforma en materia laboral de 2019, con la que se fortaleció la justicia en esa materia, a través de la creación de los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral, además de cumplir con obligaciones y compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.

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