La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó beneficios y simplificación para micro y pequeñas empresas para facilitar trámites y beneficiarlas.

En su conferencia mañanera de este jueves 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó los trabajos con distintas Cámaras.

Antonio Martínez Dagnino, director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), expuso que para personas que tienen ingresos anuales de 3.5 hasta 5 millones de pesos se incrementan los ingresos de ISR, de 900 mil pesos a un millón de pesos.

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Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 10 de septiembre de 2026. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Mencionó opción de pago de ISR trimestrales en lugar de mensuales y pago a plazos para contribuyentes que no hayan presentado pagos mensuales, sin dejar de tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

Para empresas con ingresos anuales de 35 a 50 millones de pesos, en el cálculo del ISR se duplican las tasas de depreciación para los activos.

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Para personas y empresas, pago simplificado de IVA con tasa efectiva directa de 7% sobre el ingreso y pago en una sola declaración para ISR e IVA.

Recordó Martínez Dagnino que en 2022 fue creado el Resico para facilitar el cumplimiento de obligaciones, con tasas de 1% al 2.5% de ISR y declaraciones simplificadas y automatizadas.

Nafin y Bancomext han otorgado más de 112 mil créditos a empresas

Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 10 de septiembre de 2026. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

El director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Carlos Torres Rosas, afirmó que, en lo que va de la administración, las instituciones han otorgado 112 mil 983 créditos a empresas por un monto de 314 millones 324 mil pesos en financiamiento.

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Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Torres Rosas explicó que “estamos convencidos que el crédito no debe de verse como un gasto, sino como un medio para crecer un negocio”.

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En ese sentido, detalló que los créditos pueden ser de hasta 500 mil pesos con un plazo de pago de hasta 3 años y de hasta 5 millones de pesos con un plazo de pago de hasta 5 años.

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Precisó que Nafin también contempla el crédito empresarial, el cual puede alcanzar los 20 millones de pesos con un plazo de pago de hasta 7 años, mientras que en Bancomext puede alcanzar los 30 millones de pesos o su equivalente en dólares con un plazo de pago de hasta 15 años.

Adicionalmente, el funcionario invitó a todas las personas interesadas en adquirir un crédito a que “nos contacten, porque estamos listos para acompañarles para que sus ideas y emprendimientos hagan historia”.

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