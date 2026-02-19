Así conecta el gas natural a México, EU y Canadá y reduce costos eléctricos

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó el 18 de febrero que el 75% del gas que consume México proviene de Texas, resumió en una frase la red energética que une a los tres países de América del Norte y que permite al país generar electricidad a costos relativamente accesibles.

En 2025, el gas natural que llegó a México costó en promedio alrededor de 4 dólares, mientras que en Europa el precio rondó los 11 dólares, de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y comparativos de mercados europeos. Esta brecha cercana al 70% impacta en la vida diaria: con gas más barato se genera electricidad más accesible para los hogares, se reducen costos para las empresas y se impulsa el empleo.

Una sola red energética en América del Norte

México, Estados Unidos y Canadá son más que proveedores o clientes de gas: forman parte de una misma red continental. Estados Unidos actúa como eje central al producir más gas del que consume y distribuirlo en la región, mientras Canadá dirige gran parte de sus recursos hacia el oeste y el medio oeste estadounidense.

Datos del Regulador de Energía de Canadá indican que el país exportó casi el 100% de su producción en 2024 para apoyar este sistema integrado.

En México, esta red ha resultado transformadora. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destaca la relevancia de este insumo para el sector industrial.

Foto: iStock

“El gas natural ha sido clave para la competitividad industrial de México. Durante los últimos 15 años ha sido uno de los grandes catalizadores de la industria”, explicó Óscar Ocampo, coordinador de Energía del IMCO.

Para Estados Unidos y México, esta integración representa un acuerdo estratégico. Las empresas energéticas de Texas exportan el gas natural excedente que producen, mientras México accede a energía más confiable y competitiva, lo que fortalece el crecimiento económico regional.

La integración que lleva más de 30 años

Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, México y Estados Unidos comenzaron a construir los primeros gasoductos transfronterizos que sentaron las bases de la red actual. Hoy existen miles de kilómetros de ductos construidos por empresas de los tres países en alianza con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Entre 2018 y 2024, la infraestructura de gas en México creció hasta tener presencia en 26 estados, con una inversión acumulada superior a 35 mil millones de dólares, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN).

En el noroeste, Sempra Infraestructura opera sistemas de gasoductos en Baja California y Sonora que abastecen centrales eléctricas y hogares desde Mexicali hasta Sinaloa.

En el norte, Grupo Carso construye el gasoducto Centauro del Norte, de 425 kilómetros en Sonora y Baja California, previsto para entrar en operación en 2027 bajo contratos de largo plazo con la CFE.

En el sureste, el gasoducto Puerta al Sureste, desarrollado por TC Energía en asociación con la CFE, es un ducto submarino de 715 kilómetros que transporta gas natural de Estados Unidos al sureste de México. La obra implicó una inversión de 3,900 millones de dólares y generó alrededor de 4,000 empleos durante su construcción.

Donde llega el gas, llega la industria

El acceso al gas no solo ilumina hogares: también impulsa la industria. Según el IMCO, contar con gas natural abre la puerta a sectores como metalurgia, química, vidrio, plástico, cemento, fertilizantes y petroquímica, que requieren energía accesible y constante para operar y generar empleos formales.

“La eficiencia y los costos del gas natural en la región representan una de las principales ventajas competitivas de México para generar, atraer y retener inversiones”, señala el IMCO en su estudio Gas natural: aliado de la transición energética y promotor de desarrollo y prosperidad.

Este impacto se refleja en los estados con infraestructura de gas natural, que registran un Producto Interno Bruto hasta 50% más alto que aquellos sin acceso, según la AMGN.

Además, el peso del gas en la generación eléctrica ha permitido atender la creciente demanda derivada de la electrificación, sustituyendo combustibles más caros y contaminantes como el carbón y el combustóleo.