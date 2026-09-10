El Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad advirtió que el conflicto sindical que mantiene paralizada a la institución podría llevarla a una crisis que ponga en riesgo su viabilidad y las fuentes de empleo, como ocurrió con Mexicana de Aviación y Notimex.

Ante ese escenario, la organización informó que decidió sumarse a la Federación de Sindicatos Jesús Moreno Jiménez para obtener respaldo jurídico y la fuerza de otros para informar a los empleados sobre el riesgo que, afirmó, enfrentan sus plazas si se prolonga el conflicto.

En entrevista, Gerardo Díaz, líder del Sindicato Independiente, explicó que la posición de la agrupación, que cuenta con 400 trabajadores de una plantilla aproximada de mil 800, es terminar con la huelga y regresar a trabajar.

Dijo que la huelga ya es insostenible para trabajadores y denunció que en este periodo han fallecido nueve trabajadores en activo y siete familiares de empleados que tenían acceso al servicio médico previsto en el contrato colectivo.

“Nuestra postura es quitar la huelga. El tema es regresar a trabajar, cuidar nuestra fuente de trabajo, de plano ya no se aguanta. Ya vamos a cumplir el año el 1 de octubre”, dijo.

Adicionalmente, el representante del Sindicato Independiente acusó al líder del sindicato mayoritario, Arturo Zayún González, de mantener un conflicto porque perdió el control sobre la asignación de plazas mediante los llamados boletines escalafonarios.

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De acuerdo con su versión, durante administraciones anteriores las mejores posiciones laborales eran asignadas a trabajadores cercanos a la dirigencia sindical, mientras que la actual administración modificó el procedimiento para hacerlo transparente y permitir la participación de ambos sindicatos.

Indicó que más de 250 trabajadores participaron en ese proceso pese al llamado de Zayún González para ignorarlos y obtuvieron nuevas plazas, “pues él le advirtió que si daba los nombramientos estallaría una huelga”.

Rechazó que la institución pretenda desmantelar el contrato colectivo o eliminar el servicio médico de trabajadores, como, aseveró, ha sostenido el sindicato mayoritario.

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Además, el Sindicato Independiente cuestionó la relación de Zayún González con el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani y señaló que en el fondo lo que buscan es dinamitar al Nacional Monte de Piedad como sucedió con Notimex y Mexicana de Aviación.

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