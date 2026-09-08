El jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas de Irán, Alí Abdolahi, advirtió que Teherán golpeará las bases estadounidenses en Medio Oriente si continúan los ataques contra los petroleros iraníes.

"El ejército agresor de Estados Unidos ha emitido una advertencia de desalojo a los petroleros iraníes con la intención de atacarlos, por lo que anuncio que cualquier ataque contra los petroleros iraníes dará lugar a que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán ataquen las bases estadounidenses en la región", declaró Abdolahi, según la televisión estatal.

Fuertes explosiones se escucharon en dos zonas estratégicas del sur de Irán, entre ellas la isla de Kharg y la ciudad portuaria de Jask, según informaron los medios iraníes, sin que se tuviera información inmediata sobre la causa, las víctimas o los daños.

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Los medios locales informaron de explosiones en la isla de Kharg, un centro clave para las exportaciones petroleras de Irán en el golfo Pérsico.

Por otra parte, la agencia de noticias iraní Fars informó que se escuchó el sonido de una explosión en Jask, una ciudad portuaria en el golfo de Omán.

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“Alrededor de las 21:45 de esta noche, se escucharon explosiones en la ciudad de Jask. La explosión ocurrió en dos etapas, a poca distancia una de la otra”, informó la agencia de noticias Fars.

Irán dice que confiscó un submarino de EU

Más temprano, la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber capturado un submarino no pilotado "avanzado" de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

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Por su parte, Estados Unidos anunció sanciones para 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación de Irán.

Las sanciones en este caso ponen el foco en 27 compañías aéreas que aún operan en Irán, en aquellos actores que brindan apoyo a Mahan Air, la principal aerolínea privada del país, y en canales financieros y de aprovisionamiento para el sector.

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