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Un incendio en un barco de bandera extranjera atracado por mantenimiento en un puerto del este de China dejó al menos 25 muertos este jueves, informó la prensa estatal.
El carguero, que se encontraba en mantenimiento en un puerto de Qingdao, llevaba 42 personas a bordo cuando se desató el fuego, según la cadena estatal CCTV.
De esas personas, "doce pudieron ser evacuadas de forma segura" y "cinco heridos fueron hospitalizados", pero "los 25 desaparecidos fueron hallados, todos, sin vida", informó la agencia estatal Xinhua.
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Un balance anterior daba cuenta de 20 fallecidos y cinco personas desaparecidas.
Según CCTV, las llamas "se extinguieron hacia las 14:30 (06H30 GMT)". Previamente, la agencia de noticias pública Xinhua había informado que el incendio empezó alrededor de las 11:15 (03H15 GMT).
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"Un buque de carga extranjero de Beihai Shipbuilding Co., Ltd., en Qingdao, provincia de Shandong, se incendió durante su escala en el puerto para mantenimiento, lo que provocó numerosas víctimas", señaló Xinhua.
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El presidente chino, Xi Jinping, "enfatizó la necesidad de buscar urgentemente a las personas desaparecidas" y de "exigir estrictamente responsabilidades a los culpables", añadió.
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Un testigo, vecino de una urbanización cercana, dijo a la AFP que vio una espesa humareda emanando del barco, pero que no había escuchado ninguna explosión.
"Vi el humo desde el barco por casualidad, pero no se veía ningún fuego", dijo.
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"No escuché ninguna explosión ni noté ningún olor", agregó.
Xinhua divulgó una foto de un barco de gran tamaño, llamado Ocean Melody, atracado en un astillero, con varios camiones de bomberos estacionados frente a él.
El Ocean Melody es un buque de carga de 190 metros de eslora que navega con bandera de Liberia, según la página web de monitoreo MarineTraffic.
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Qingdao Beihai Shipbuilding es un importante astillero que opera como subsidiaria de la Corporación Estatal de Construcción Naval de China.
Xi advirtió que "todas las regiones y los departamentos pertinentes deben extraer profundas lecciones de este incidente, investigar a fondo y rectificar todo tipo de riesgos de incendio".
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Este último año hubo varios accidentes industriales graves en China, donde las normas de seguridad suelen ser poco estrictas.
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En agosto, una explosión y el incendio que provocó en un astillero de la provincia de Fujian causaron la muerte de un bombero y de un rescatista, y dejaron 12 heridos, según los medios de comunicación estatales.
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