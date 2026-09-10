El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, culmina este jueves en Perú su gira relámpago en América Latina, en la que llamó a intensificar la lucha conjunta contra los carteles de la droga y celebró el estrechamiento de lazos con países gobernados por la derecha.

Tras visitar Ecuador y Colombia, el jefe de la diplomacia norteamericana se reunirá este jueves en Lima con la presidenta conservadora Keiko Fujimori.

Está previsto que ambos hablen ante la prensa.

Perú es el último en incorporarse al Escudo de las Américas, la coalición de países dirigida por la administración de Donald Trump para luchar contra el tráfico de drogas y la criminalidad organizada en la región.

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El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio; el presidente colombiano Abelardo De La Espriella y el canciller colombiano Omar Bula en Barranquilla. Foto: AP

EU apoyará a Perú en combate al narco y fenómeno de "El Niño"

Desde su investidura a fines de julio, el nuevo gobierno de Fujimori había expresado su voluntad de unirse a esa iniciativa internacional.

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En el país andino, el número de homicidios se multiplicó por 2.6 entre 2018 y 2025, mientras que las denuncias por extorsión crecieron ocho veces.

Perú, de 34 millones de habitantes, es uno de los principales productores mundiales de cocaína. Redes internacionales del narcotráfico operan en su territorio.

"Hay dos preocupaciones fundamentales para la mayoría de los peruanos" con las que EU apoyará al país, dijo el miércoles por la noche el canciller de Perú, Carlos Espá, tras la llegada de Rubio a Lima.

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"En primer lugar, el tema de la seguridad (...), la lucha contra organizaciones criminales transnacionales. Y en segundo lugar, el tema del fenómeno "El Niño". El secretario Rubio viene para hacer anuncios importantes" sobre "el apoyo de Estados Unidos a Perú en estos dos temas", precisó.

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Marco Rubio en Ecuador

El miércoles en Quito, donde se reunió con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el secretario de Estado anunció que la banda criminal "Los Tiguerones" sería designada como "organización terrorista", algo que le prohíbe acceso al sistema financiero estadounidense y toda transacción a su favor.

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Washington ya había hecho lo mismo con otros grupos criminales ecuatorianos, como también con el "Tren de Aragua" de Venezuela o el Cartel de Sinaloa en México.

"No estamos hablando de una mafia normal, no estamos hablando de criminales, estamos hablando de terroristas que (...) en muchos casos tienen armas y equipos que se parecen a un ejército nacional", dijo Rubio a la prensa.

Rubio además consideró que México, presidido por la izquierdista Claudia Sheinbam, debería hacer más en la lucha contra los carteles de la droga.

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"Hemisferio occidental no es el 'patio trasero' de nadie", dice China

La minigira sudamericana de Marco Rubio ocurre en medio de una ola conservadora en América Latina que ha llevado al poder a políticos derechistas afines a Trump.

Durante su visita en Colombia el martes, Rubio prometió al nuevo mandatario de derecha Abelardo de la Espriella ajustar más los lazos que EU tiene con Bogotá, tras cuatro años de un gobierno de izquierda.

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Washington además no oculta su intención de contener la influencia de China, Rusia e Irán en América Latina, sobre todo en Venezuela, una prioridad definida en la estrategia de seguridad nacional.

"El hemisferio occidental no es el 'patio trasero' de nadie", expresó la embajada de China en Lima a través de su cuenta en X, antes de la llegada de Rubio.

"La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros y tampoco debe estar sujeta a interferencias de terceros", apuntó la representación del gigante asiático.

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