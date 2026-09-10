China amplió una investigación antidumping sobre nueces pecanas procedentes de Estados Unidos y México, informó el Ministerio de Comercio de Beijing el jueves, dos semanas antes de la visita prevista del presidente Xi Jinping a Washington.

La investigación se abrió el año pasado y en principio debía concluir el 25 de septiembre, un día después de la reunión prevista entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino Xi Jinping en Washington.

Ahora, se ha decidido extender las pesquisas hasta el 25 de marzo de 2027, indicó el Ministerio chino de Comercio en un comunicado este jueves, en el que citó "la complejidad de este caso".

Lee también China propone arancel de hasta 51.6% a nuez mexicana, SE busca evitar su aplicación

Beijing empezó a imponer fuertes gravámenes del 54.3% a las nueces pecanas procedentes de Estados Unidos y de entre el 17.8% y el 51.6% a las provenientes de México en agosto.

Las tasas se introdujeron después de que el "fallo preliminar" del Ministerio de Comercio concluyera que las nueces pecanas se estaban vendiendo por debajo de su valor en el mercado chino, "causando un daño sustancial a la industria nacional correspondiente".

[Publicidad]

Estados Unidos y México son los mayores productores de nueces pecanas del mundo.

Las exportaciones de estos frutos secos de Estados Unidos a China alcanzaron los 93.1 millones de dólares en 2023, según el servicio de Agricultura Exterior de Estados Unidos.

Lee también Canciller Roberto Velasco inaugura consulado mexicano en Chongqing, China

[Publicidad]

La disputa en torno a las nueces pecanas se da en el marco de unas tensas relaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo, que se complicaron aún más desde que Trump regresó el año pasado a la Casa Blanca.

Beijing y Washington alcanzaron una frágil tregua a finales del año pasado en la guerra arancelaria iniciada por Trump, pero el importante superávit comercial de China y la dura competencia tecnológica continúan atizando las tensiones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc