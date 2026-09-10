Berlin.- El Banco Central Europeo (BCE) subió las tasas de interés a los depósitos de los bancos a un día, en 25 puntos básicos, hasta el 2.5%, segunda subida del precio del dinero este año, porque prevé que "la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado" debido a la guerra en Irán.

El BCE dijo en un comunicado tras la reunión del Consejo de Gobierno en Berlín que "el conflicto en Oriente Próximo continúa generando presiones inflacionistas".

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Sube previsiones de crecimiento para 2026 y 2027 en eurozona

El banco también publicó sus nuevas proyecciones macroeconómicas de inflación y crecimiento para la zona del euro.

Ahora prevé una inflación general del 3.0% en 2026 (sin variación respecto a las proyecciones anteriores de junio), del 2.5% en 2027 (2.3% anterior) y del 2.1% en 2028 (2% anterior).

El BCE mantiene sus pronósticos de inflación para este año pero prevé ahora que la inflación será algo más elevada en 2027 y 2028.

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Asimismo prevé un crecimiento en la zona del euro del 0.9% en 2026 (0.8% en las proyecciones anteriores de junio), del 1.4% en 2027 (1.2% anterior) y del 1.5% en 2028 (sin variación).

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"Esta revisión al alza para 2026 y 2027 refleja principalmente una capacidad de resistencia de la economía de la zona del euro mayor de la esperada", añade el BCE en el comunicado.

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El BCE considera que con la decisión de hoy sigue "en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por el conflicto" y decidirá qué hacer con los tipos de interés, según los datos, en cada reunión.

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