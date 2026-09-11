Cuernavaca, Mor.- El secretario general del Sindicato de Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Mario Cortés, reconoció que persiste la preocupación entre la base trabajadora ante la falta de recursos para cubrir la última catorcena de 2026 y las prestaciones de fin de año.

El dirigente sindical señaló que la institución requiere alrededor de 300 millones de pesos para cumplir con los compromisos de fin de año con sus trabajadores, en un escenario financiero que, dijo, se ha complicado por los adeudos y pagos derivados de obligaciones pendientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Estamos con este problema que ha sido recurrente y que, derivado de estar pagando intereses, actualizaciones, recargos y multas al IMSS, ha sido imposible solventar este problema”, expresó.

El escenario financiero se ha complicado por los adeudos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. | Foto: Archivo.

Confío en que el saneamiento de la deuda con el IMSS permita a la máxima casa de estudios mejorar sus finanzas y contar con mayor margen para atender las obligaciones laborales.

Además, informó que, de acuerdo con lo expuesto por la rectora de la UAEM, Viridiana León Hernández, los adeudos con el Infonavit y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron solventados, pero el principal pendiente corresponde al IMSS.

Aseguró que la universidad ha avanzado aproximadamente a la mitad en el proceso para reducir la deuda, por lo que también se analiza la posibilidad de ofertar el edificio Chulavista para contribuir al pago de la deuda y permitir que la institución tenga mayor margen de maniobra financiera.

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JACL/cr