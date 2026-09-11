Toluca, Méx.- Una niña que sufrió quemaduras tras el accidente con pirotecnia ocurrido el pasado 5 de septiembre, en el municipio de Temascalcingo, fue trasladada a un hospital en Estados Unidos, informó el gobierno del Estado de México.

A través de la Secretaría de Salud, la autoridad mexiquense precisó que la menor fue llevada al Hospital Shriners para Niños de Texas, en Galveston, donde recibirá atención especializada por quemaduras.

“Para la rehabilitación funcional y posiblemente estética. Su estado de salud sigue siendo grave por la naturaleza de las lesiones, pero es estable”, indicó la titular de la Secretaría de Salud, Celina Castañeda de la Lanza.

La niña fue atendida de manera inicial en el Hospital General de Atlacomulco y luego fue trasladada al Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”, donde doctores le brindaron atención en el área especializada en pacientes con quemaduras, debido a la superficie corporal afectada.

“Al corte de las 15:30 horas de este 11 de septiembre, a seis días del accidente, contando a la menor, el número de personas hospitalizadas continúa en ocho y 73 han sido dadas de alta”, agregó la institución de salud.

La Secretaría de Salud puntualizó que la atención médica la brindan de manera gratuita y los pacientes siguen internados en:

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Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”, Hospital General de Atlacomulco, Centro Médico de Toluca, Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), y en el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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