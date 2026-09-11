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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó de la localización con vida de Ximena Lopez Rosales, desaparecida el 16 de octubre de 2025 en la alcaldía Tlalpan, quien fue encontrada en el estado de Puebla.
La joven, por cuya localización la FGJ ofrecía una recompensa de 250 mil pesos, fue localizada con vida el 9 de septiembre de 2026 a través del trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.
De acuerdo con la FGJ, la búsqueda comenzó desde el 16 de octubre de 2025, después de que la familia de Ximena reportó su desaparición ante el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP).
Posteriormente, la FGJ, la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina y la SSC realizaron entrevistas, análisis de información, verificaciones y acciones de búsqueda territorial e inteligencia. Así como mantener la colaboración con autoridades de cinco entidades distintas donde estuvo Ximena, así como del Gobierno de México.
Con lo anterior, se establecieron líneas de búsqueda hasta localizarla en Puebla.
La joven fue llevada al CAIBP para recibir valoración médica y psicológica, realizar la entrevista correspondiente y reunirse con sus padres, con acompañamiento especializado.
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El pasado 2 de septiembre, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el acuerdo por el que la FGJ ofrecía 250 mil pesos de recompensa por la localización de Ximena y otros 250 mil por información para conocer y detener a quienes estuvieran relacionados con su desaparición.
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