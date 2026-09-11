Han pasado 365 días y aún duele, pero el recuerdo de ellos está más vivo que nunca. Ayer, bajo el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, se ofició una misa en memoria de las 32 personas que perdieron la vida y de las decenas de heridos por la explosión de una pipa de gas LP el 10 de septiembre de 2025.

Familiares, amigos y vecinos de las víctimas y de los sobrevivientes llegaron al sitio del siniestro. Llevaron sillas plegables y un equipo de sonido. Acudieron con coronas de crisantemos blancos y rojos, ramos de rosas blancas, lirios, velas y fotografías enmarcadas de quienes murieron.

Ahí estuvieron los seres queridos de Misael Cano, Tiffany, Irving Uriel y de Laura Lorena, entre otros de los que perdieron la vida, pero también se presentaron familiares de los que sobrevivieron al accidente, de los que aún luchan por continuar con su vida.

La familia de Alicia Matías, quien salvó a su nieta Jazlyn, convocó a una misa debajo del árbol donde trabajaba como checadora de transporte público. Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

“Estamos aquí, en pie de lucha, porque esto no se olvida, es un movimiento que afectó a personas de diferentes estratos sociales, pero creo que la unión hizo la fuerza”, dijo Bryan Cano, quien perdió a su hermano Misael y a su sobrina Tiffany, pero ella protegió a su hijo Santiago, de ahora dos años, que resultó con quemaduras en 50% de su cuerpo.

“A mi hijo le tocó estar, él venía en el Trolebús Elevado, venía saliendo de la prepa, dentro de lo que cabe mi hijo está bien, viviente, por eso estamos aquí dándole gracias a Dios”, contó Patricia Castillo, madre de un joven que con su novia resultaron heridos.

El sacerdote dirigió a los presentes palabras de consuelo. Los deudos escucharon en silencio. Algunos mantuvieron la mirada baja, otros apretaron pañuelos o se tomaron de la mano. Varios alzaron la voz para denunciar la ausencia de las autoridades.

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Al final de la misa se escucharon aplausos. Elementos de los servicios de emergencia tomaron la palabra y pronunciaron, uno por uno, los nombres de quienes perdieron la vida en el accidente.

Antes, familiares y amigos de Alicia Matías, la mujer que salvó a su nieta Jazlyn de la explosión, realizaron una misa en su memoria. La ceremonia se llevó a cabo bajo el árbol donde Alicia trabajaba como checadora del paradero de Los Reyes La Paz.

Cerca de las dos de la tarde, sus familiares instalaron sillas, una lona, fotografías y otros recuerdos de la mujer, además de una mesa donde fue colocada su urna durante la misa.

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“A mi mamá la amo, la adoro, la extraño todos los días. Hay una habitación vacía al lado de la mía y duele mucho todavía”, expresó Cynthia Yasmine Carrillo, madre de Jazlyn.

Desde Jalisco, familiares de Laura Lorena Barrera viajaron hasta Iztapalapa para colocar una lona y flores en el lugar donde perdió la vida.

Laura tenía 21 años, era madre de dos pequeñas y se encontraba en situación vulnerable, solía pernoctar en la zona de la explosión.

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Un tatuaje permitió reconocerla: un diseño que llevaba en uno de sus brazos, con la figura de un corazón y una rosa.

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