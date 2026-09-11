Ariana y Gabriela Romero hacen pan de dulce en Iztapalapa, con la sazón de su padre, Martín Romero, quien era originario de Temascalcingo, Estado de México. Fue él quien les enseñó la receta y la técnica para elaborar la concha tricolor, con los colores verde, blanco y rojo. Ahora, con las hermanas Romero, este pan se ha convertido un orgullo de la panadería Los Hornitos, donde el aroma y el sabor se comparten y se disfrutan en familia.

Con una textura suave y el toque nostálgico de la receta paterna, las conchas tricolores de Los Hornitos demuestran el orgullo mexicano. Foto: Luis Camacho | El Universal/El Gráfico

El sabor de la patria se hornea en Iztapalapa con las conchas tricolores de las hermanas Romero, en el corazón de Iztapalapa. Foto: Luis Camacho/El Universal/El Gráfico

Hoy, bajo el liderazgo de las hijas de Martín Romero, fundador de la panadería, el lugar se convierte en un punto de encuentro para sus clientes. Foto: Luis Camacho/ El Universal/El Gráfico

Hoy, bajo el liderazgo de las hijas de Martín Romero, fundador de la panadería, el lugar se convierte en un punto de encuentro para sus clientes. Foto: Luis Camacho/ El Universal/El Gráfico

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