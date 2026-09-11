En lo que va de la presente administración de la Ciudad de México, se han emitido 53 sentencias condenatorias por el delito de despojo y otras nueve que han sido absolutorias, de acuerdo con datos del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX).

De las 62 sentencias dictadas de octubre de 2024 a mayo de 2026, en 40 de los casos no se especificó la alcaldía en donde ocurrió el despojo, lo que equivale a 64.5 %, de acuerdo a la información obtenida por EL UNIVERSAL vía transparencia.

De las 20 donde sí se especificó la alcaldía, 10 se registraron en la alcaldía Benito Juárez, 16.2 %, y cuatro en Tlalpan, 6.45 %.

Mientras que en el caso de las alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Milpa Alta e Iztapalapa, se registraron dos casos en cada una, lo que equivale a 3.22 %, respectivamente.

Además, en la mayoría de los casos se llegó a una sentencia mediante un procedimiento abreviado, ya que 43 de los fallos fue por esta vía, equivalente a 69.3%.

Mientras que en 19 casos se emitió un fallo a través de un juicio oral, lo que representa 30.6% en esta modalidad.

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Combate al delito

El pasado 29 de julio, autoridades de la Ciudad de México presentaron la estrategia contra el delito de despojo. En el plan se contempló aumentar las penas para quienes cometan este ilícito por hasta 22 años de cárcel.

Se anunció que se considerarán agravantes en el delito cuando participen personas que simulen tener un cargo público, cuando se suplante la identidad del legítimo propietario o poseedor del inmueble o de su representación legal; cuando participe una persona titular de notaría pública o personas que sin tener carácter de notario, accedan a documentos o datos notariales en virtud de una relación laboral.

También se consideran agravantes cuando el despojo se trate de un predio declarado área natural protegida o se trate de un inmueble propiedad del gobierno capitalino, entre otras.

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Además, se dijo de la creación de una Unidad Operativa Especializada contra el Despojo y la presentación de reformas a diversas leyes para fortalecer las penas judiciales para quienes incurran en el delito.

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó de la captura de siete personas que estarían relacionadas con un intento de despojo de un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con la SSC, el probable despojo se realizó en un inmueble de las calles Jacarandas y Narciso, colonia Victorias de las Democracias.

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Al llegar al lugar, un hombre refirió a los oficiales que varias personas entraron a su inmueble, cambiaron las chapas y agredieron a varios de los habitantes de dos viviendas al interior.

La Policía detuvo a seis hombres y una mujer que estaban al interior del predio invadido en dicha colonia.

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