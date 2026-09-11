La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró escaso el presupuesto para impulsar el Producto Interno Bruto (PIB) durante 2027.

“Las condiciones económicas actuales y el bajo ánimo para invertir siguen limitando nuestras posibilidades de crecimiento”, afirmó el presidente del organismo, Juan José Sierra Álvarez, luego de que el martes el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregó al Congreso el Paquete Económico 2027.

El líder del sindicato patronal explicó que el cumplimiento de las metas fiscales dependerá de un mayor crecimiento, pero se necesitan menores presiones inflacionarias y financieras y más recaudación.

“Si lo anterior no se cumple, el erario tendrá menores ingresos, un mayor costo financiero o recortes durante el ejercicio. Esto podría elevar el déficit y la deuda, o reducir el margen para seguridad, salud, educación e infraestructura”, advirtió.

“Aunque no hay impuestos nuevos, los límites fiscales pueden generar ISR aun sin utilidad financiera, elevando la carga a las empresas”, dijo.

Pidió un combate frontal y efectivo contra quienes emiten facturas falsas y los que las adquieren, sin distinción entre el sector público y el privado.

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Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) destacó que la responsabilidad fiscal y el crecimiento de la economía nacional deben avanzar a la par.

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) planteó que en la discusión del Paquete Económico 2027 se recuerde “priorizar la inversión, crear más empleos, disminuir la deuda y el déficit público y generar las condiciones de crecimiento consideradas en el Plan México”.

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