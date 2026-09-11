Hace 11 años, antes de llenar conciertos y construir una sólida carrera en la música, Kenia Os hablaba frente a una cámara sobre belleza, estilo de vida y su vida cotidiana.

En YouTube mostraba una versión espontánea de sí misma, pero justo por esa falta de filtros se expuso a críticas y comentarios que la hacían dudar de lo que decía, de cómo se veía e incluso de su personalidad.

Kenia Os presta su voz a Raissa, una joven que mide cada paso. Foto: Instagram

Once años después, con 18.8 millones de seguidores solo en Instagram, esa exposición se ha multiplicado, pero la cantante reconoce que con el tiempo aprendió a medir cuánto de sí misma mostraba y, en ese proceso, también comenzó a contener rasgos que antes dejaba salir con mayor libertad.

“Me di cuenta de que tengo una personalidad que es rara, extrovertida, diferente y hermosa; eso me hace ser Kenia, no tengo por qué ocultarlo”, dice a EL UNIVERSAL.

“Al contrario, lo tengo que expandir muchísimo más, entender esta parte del miedo, mostrar realmente quién eres, atreverte y vivir. Una de mis frases es: ‘No le tengas miedo al cringe’. Tu personalidad puede ser crinchosa, pero ese eres tú”, dice.

Esa tensión volvió a aparecer ahora en La isla olvidada, cinta animada en la que debuta en el doblaje y cuya historia encontró cercana a un aprendizaje que ya venía haciendo sobre sí misma.

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“Me hizo mucho recordar a esa Kenia que inició en YouTube, hacía blogs, era más abierta con el público. Me di cuenta al grabar esta película que de repente estaba cayendo en muchísimos estigmas de cubrir muchas cosas de mi personalidad”, cuenta la cantante.

En La isla olvidada, Kenia da voz a Raissa, una joven recién graduada de la preparatoria que, durante su noche de celebración, atraviesa un misterioso portal hacia Nakali, una isla habitada por criaturas mágicas y seres de la mitología filipina.

Para volver a casa deberá sacrificar sus recuerdos, incluso aquellos que han formado parte de quién es y de los vínculos que ha construido, algo que Kenia relaciona con esa tendencia a ocultar rasgos propios para llegar las expectativas de los demás.

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“Hay espacio para abrir tu personalidad, para ser quien quieras ser. No tienes que encajar en ningún molde. Existe mucho el querer encasillarte en algo, y también está esta parte de ser tú mismo; a veces no quieres encajar en el molde que la sociedad te impone y eso también está bien y es válido”, reflexiona.

Amistad sin filtros

En ese viaje, Raissa está acompañada por Jo, su mejor amiga desde la primaria, a quien da voz Esmeralda Soto. Para Kenia, esa relación muestra que una amistad también implica decirse aquello que puede resultar incómodo.

Esmeralda Soto es Jo, su amiga aventurera y más impulsiva. Foto: Instagram

“Una de las cosas que tenemos más establecidas como amigos es decirnos la verdad. Me encanta que mis amigos me digan: ‘Oye, la estás regando en esto’. No hay nada de malo en ello; al contrario, las personas que te aman pueden hacerte ver las cosas desde otro punto, sobre todo por tu bienestar”, señala.

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Esta enseñanza se la quiere transmitir a los pequeños que vean la película a partir del próximo 16 de septiembre, ayudando a una generación a no batallar con las inseguridades que ella tuvo que afrontar.

Para Esmeralda Soto, la película recuerda que una amistad se construye en momentos que parecen menores: una conversación, un helado compartido o un disco regalado.

“La vida sí está en los pequeños detalles. Uno piensa que este viaje es lo mayor, pero de repente compartir un helado, tener una charla o esos momentos auténticos con tus amistades son las cosas que realmente importan. Por eso hay que atesorar y cultivar esos vínculos”, dice Soto.

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Kenia coincide en que conservar esos vínculos también implica tener cerca a personas ante las que no necesita medir cada gesto.

“Me encanta que mis amigos me digan la verdad. A veces me dicen: ‘Oye, la estás regando’. Las personas que te aman pueden hacerte ver las cosas desde otro punto y, sobre todo, desde muchísimo amor”.

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